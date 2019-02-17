Lucas di Grassi conquista México

El piloto brasileño Lucas di Grassi, del equipo Audi Sport, de manera épica y con esplendido rebase a metros de la meta, se adjudicó la victoria este día en el ePrix de la Ciudad de México, cuarta fecha de la Temporada 2018-2019 de la Fórmula E.

El “poleman”, el alemán Pascal Wehrlein, del Mahindra Racing, dominó la mayor parte de la competencia pactada a 45 minutos, más una vuelta extra, pero a escasos metros de ver la bandera a cuadros, en el inicio de la recta principal, por la derecha se generó el rebase de Di Grassi para provocar la algarabía en las tribunas abarrotadas del mítico Autódromo Hermanos Rodríguez.

Una acción que quedará para la memoria para esta carrera en suelo mexicano, la cual fue de menos a más, luego que en los primeros cinco minutos el brasileño Nelson Piquet Jr., del Panasonic Jaguar Racing, protagonizó un fuerte choque con el francés Jean-Eric Vergne, del DS Techeetah.

Esto provocó la aparición de la bandera roja, sin que hubiera graves consecuencias, salvo el abandono del sudamericano.

La carrera estuvo detenida por varios minutos, por lo cual todos los monoplazas ingresaron a pits, mientras la pista era limpiada, hecho que redujo las emociones, pero se tomó la decisión de recuperar el tiempo y en el re-arranque, se agregaron 26 minutos, y a partir de ahí la intensidad regresó al Hermanos Rodríguez.

Con poco más de media hora por delante, Wehrlein, el británico Oliver Rowland, Di Grassi, el suizo Sebastien Buemi, el portugués Antonio Félix da Costa y el brasileño Felipe Massa ocupaban los primeros sitios.

Así transcurrió parte de la carrera, que inició con 22 pilotos, hasta que a falta de 10 minutos aumentaron las emociones gracias a que los conductores utilizaron su “Attack Mode” y así Di Grassi superó a Rowland y más atrás, elementos como Massa perdían terreno.

El final se acercaba y los porcentajes de las baterías McLaren en estos monoplazas eléctricos disminuían. Di Grassi apretó en demasía a Wehrlein en una gran lucha por la victoria. El germano hizo hasta lo imposible para no ser rebasado, pero al final terminó pagando el desgaste.

Foto durante la carrera de la Formula E celebrado en el Autodromo Hermanos Rodriguez en la Ciudad de Mexico. EN LA FOTO:|Osvaldo Aguilar/MEXSPORT

El alemán gastó su energía para defenderse de los embates del brasileño y a metros de la línea de meta se le acabó la batería para permitir que Di Grassi subiera a lo más alto del podio en la capital mexicana. Luego, el teutón sería penalizado por cortar en la chicana para mantenerse en el primer sitio en un ataque de Di Grassi.

Wehrlein fue castigado cinco segundos, por lo que ni siquiera pudo saborear el podio, acabó sexto y dio paso en el segundo lugar al portugués Félix da Costa (BMW i Andretti) y en tercer puesto llegó el suizo Edoardo Mortara (Venturi).

El top ten lo completaron el belga Jerome D´Ambrosio, el alemán André Lotterer, Pascal Wehrlein, el neozelandés Mitch Evans y Felipe Massa, quien sumó sus primeros puntos en esta categoría.

Les siguieron el británico Sam Bird, quien perdió el liderato en la clasificación de pilotos pero de arrancar en último sitio acabó noveno, y el alemán Daniel Abt, quien el año pasado ganó en México.

De esta forma, Lucas di Grassi conquistó su segunda victoria en la Ciudad de México, antes se coronó en 2017, y saboreó su primer triunfo de la presente temporada de la Fórmula E, donde ahora el liderato pasó a manos de Jerome D´Ambrosio.

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