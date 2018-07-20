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Muere el luchador Rayo de Jalisco

Una de las máximas figuras de la lucha libre mexicana falleció a los 85 años

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Escrito por: Azteca Deportes

Rayo de Jalisco, una de las máximas figuras de la lucha libre mexicana y también fue actor, murió este jueves a la edad de 85 años de causas naturales, reportaron sus familiares.

Nacido el 22 de noviembre de 1932 en la Ciudad de México, el gladiador comenzó su carrera en 1950 bajo el nombre de Misterio, 10 años después cambió a “El Rayo” y finalmente en 1962 adoptó el nombre que usó en toda su carrera.

Su nombre verdadero era Maximino Linares Moreno, quien ganó la cabellera del luchador Chino Chow y las máscaras de La Bestia, Guerrero Negro y junto a Huracán Ramírez despojaron de las suyas a los Hermanos Muerte, entre otras.

El 30 de julio de 1989 perdió su máscara con otro legendario gladiador, Blue Demon, en lucha que se realizó en La Monumental de Monterrey, Nuevo León, donde se dio a conocer la identidad de “Max” Linares.

En marzo de 2013 recibió un reconocimiento del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) en el “Homenaje a dos leyendas”, y un año después ingresó al Salón de la Fama de la empresa Triple A.

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