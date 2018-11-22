Rendirán homenaje a Máscara Año 2000
En reconocimiento a su trayectoria, el CMLL preparó un evento especial para Máscara Año 2000.
La trayectoria de 40 años como luchador profesional de Máscara Año 2000 será reconocida este viernes en la Arena México, escenario donde llegará a su fin el torneo "La Leyenda de Plata" con la lucha entre King Phoenix y Bárbaro Cavernario. Jesús Reyes, quien destacó en su carrera personal y también con los "Hermanos Dinamita", estará de fiesta en una velada en homenaje a él, acompañado por sus sobrinos en una de las luchas estelares de la velada.
Los integrantes de la "Nueva generación Dinamita" Sansón, Cuatrero y Forastero estarán junto a su tío para enfrentar a los "Guerreros laguneros", tercia conformada por Último Guerrero, Euforia y Gran Guerrero, completados por Templario.
Será una lucha entre ocho rudos de respeto, el "Padre de más de 20" como líder de unos jóvenes "Dinamita" a quienes poco les importa la experiencia de sus rivales, pues incluso ya les han faltado al respeto y se les ponen de tú a tú.
Y ahora estarán más motivados en busca de darle una satisfacción y triunfo a "Chucho" Reyes, quien tratará de demostrar su calidad en el ring ante una de las mejores tercias del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).
Mientras, King Phoenix y Cavernario disputarán el título de "La Leyenda de Plata", una lucha de pronóstico reservado y a la que llegan luego de ser los dos sobrevivientes a una batalla campal ocurrida el pasado fin de semana en el mismo inmueble.
El integrante de los "Lucha brothers", quien apenas este año comenzó a presentarse en las funciones de la empresa, tendrá la oportunidad de ganar su primer trofeo importante, lo que buscará con su estilo espectacular y aéreo.
Pero enfrente estará uno de los rudos más explosivos de la actualidad y quien quiere poner de manifiesto su calidad, esa que lo tiene cerca de integrarse a los "Ingobernables" o la misma que lo llevó a destronar a Atlantis el pasado 6 de noviembre en Guadalajara.
Mientras, Carístico y Penta 0M volverán a verse las caras en una lucha que se perfila para ser espectacular, el primero con Místico y Volador Jr como aliados, con los que tiene marcada rivalidad, y junto al "Cero miedo" estarán Mephisto y Ephesto.
Soberano Jr, Titán y Tritón tendrán como rivales a Luciferno, Vangellys y Dark Magic; Blue Panther Jr, Black Panther y Fuego contra los japoneses Okumura, Kawato San y Universo 2000 Jr; y Super Astro Jr y Oro Jr con Akuma y Espanto Jr.
💣 MÁSCARA AÑO 2000: 40 AÑOS DE DINAMITA PURA 13/17 💥— Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) November 22, 2018
EL FIN DE UNA GRAN RACHA DE SÚPER PORKY EN DUELOS DE CABELLERAS
Máscara Año 2000 tenía en 1998 uno de sus años más intensos, con dos fuertes rivalidades que lo llevaron a exponer la cabellera...
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