Rendirán homenaje a Máscara Año 2000

La trayectoria de 40 años como luchador profesional de Máscara Año 2000 será reconocida este viernes en la Arena México, escenario donde llegará a su fin el torneo "La Leyenda de Plata" con la lucha entre King Phoenix y Bárbaro Cavernario. Jesús Reyes, quien destacó en su carrera personal y también con los "Hermanos Dinamita", estará de fiesta en una velada en homenaje a él, acompañado por sus sobrinos en una de las luchas estelares de la velada.

Los integrantes de la "Nueva generación Dinamita" Sansón, Cuatrero y Forastero estarán junto a su tío para enfrentar a los "Guerreros laguneros", tercia conformada por Último Guerrero, Euforia y Gran Guerrero, completados por Templario.

Será una lucha entre ocho rudos de respeto, el "Padre de más de 20" como líder de unos jóvenes "Dinamita" a quienes poco les importa la experiencia de sus rivales, pues incluso ya les han faltado al respeto y se les ponen de tú a tú.

Y ahora estarán más motivados en busca de darle una satisfacción y triunfo a "Chucho" Reyes, quien tratará de demostrar su calidad en el ring ante una de las mejores tercias del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Mientras, King Phoenix y Cavernario disputarán el título de "La Leyenda de Plata", una lucha de pronóstico reservado y a la que llegan luego de ser los dos sobrevivientes a una batalla campal ocurrida el pasado fin de semana en el mismo inmueble.

El integrante de los "Lucha brothers", quien apenas este año comenzó a presentarse en las funciones de la empresa, tendrá la oportunidad de ganar su primer trofeo importante, lo que buscará con su estilo espectacular y aéreo.

Pero enfrente estará uno de los rudos más explosivos de la actualidad y quien quiere poner de manifiesto su calidad, esa que lo tiene cerca de integrarse a los "Ingobernables" o la misma que lo llevó a destronar a Atlantis el pasado 6 de noviembre en Guadalajara.

Mientras, Carístico y Penta 0M volverán a verse las caras en una lucha que se perfila para ser espectacular, el primero con Místico y Volador Jr como aliados, con los que tiene marcada rivalidad, y junto al "Cero miedo" estarán Mephisto y Ephesto.

Soberano Jr, Titán y Tritón tendrán como rivales a Luciferno, Vangellys y Dark Magic; Blue Panther Jr, Black Panther y Fuego contra los japoneses Okumura, Kawato San y Universo 2000 Jr; y Super Astro Jr y Oro Jr con Akuma y Espanto Jr.