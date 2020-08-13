Stoffen Vandoorne destapa el último champán

Félix da Costa llegó como campeón de Fórmula E desde el pasado fin de semana. Pero eso no le quitó la emoción al cierre de la temporada en Berlín.

Este jueves, en la última carrera del ‘Season Six Final’, el belga Stoffen Vandoorne, quien se adjudicó la ‘pole’, confirmó su buen momento al ganar su primera carrera de la máxima competencia eléctrica.

La temporada no pudo haber terminado de mejor forma para Mercedes, con Vandoorne en el primer lugar y Nyck de Vries en el segundo, lo cual es un gran logro para una escudería que apenas se estrenó en la Fórmula E.

Con este resultado, Vandoorne se coloca como subcampeón de una temporada llena de emociones y un final de lujo con seis exitosas carreras en la capital alemana.

