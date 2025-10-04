¡Ozziel estuvo cerca! Tigres rozó el primero vs Cruz Azul | Jornada 12 Liga MX 2025
¡Tigres casi abre el marcador en la Jornada 12 del Apertura 2025! En esta jugada, Ozziel Herrera se escapa con velocidad y saca un disparo que pasa muy cerca del arco de Cruz Azul. Una llegada que encendió el Volcán y puso a temblar a la defensa celeste.
