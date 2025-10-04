deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Video

¡Ozziel estuvo cerca! Tigres rozó el primero vs Cruz Azul | Jornada 12 Liga MX 2025

¡Tigres casi abre el marcador en la Jornada 12 del Apertura 2025! En esta jugada, Ozziel Herrera se escapa con velocidad y saca un disparo que pasa muy cerca del arco de Cruz Azul. Una llegada que encendió el Volcán y puso a temblar a la defensa celeste.

Azteca Deportes
Liga MX
Compartir

¡Tigres casi abre el marcador en la Jornada 12 del Apertura 2025! En esta jugada, Ozziel Herrera se escapa con velocidad y saca un disparo que pasa muy cerca del arco de Cruz Azul. Una llegada que encendió el Volcán y puso a temblar a la defensa celeste.

Cruz Azul
Tigres de la UANL
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
×
×