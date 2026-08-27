Pachuca le da un golpe bajo a Chivas antes del partido por la Jornada 6

Tras recuperar a dos estrellas, Chivas visitará a Pachuca el próximo fin de semana por la Jornada 6 del Apertura 2026, en un partido que ya generó una medida particular por parte del conjunto local. Los Tuzos establecieron restricciones para una de las zonas del Estadio Hidalgo, precisamente para evitar la presencia de aficionados visitantes en ese sector.

Pachuca no le permitirá a los aficionados de Chivas hacer algo en el Estadio Hidalgo

Omar Villarreal, reportero de TV Azteca, reveló que todavía existen boletos disponibles para el encuentro entre Pachuca y Chivas. Sin embargo, quienes compren tickets para la Cabecera Norte tendrán que cumplir una condición específica para poder ingresar al estadio.

De acuerdo con las indicaciones publicadas en la boletera, esa zona está destinada exclusivamente a aficionados de Pachuca FC. Por ese motivo, las personas que lleguen con el jersey, colores o artículos representativos de Chivas no podrán ingresar a la Cabecera Norte, aunque cuenten con un boleto adquirido previamente.

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La medida establece que el personal de seguridad tendrá la facultad de negar el acceso a quienes porten indumentaria del equipo visitante. De esta manera, Pachuca busca evitar que la zona destinada a sus seguidores termine ocupada por Chivas.

|Crédito: Instagram/@chivas

La supuesta razón por la que Pachuca no permite esto en su estadio

La indicación publicada por Pachuca señala que la restricción responde a motivos de seguridad y a las políticas del estadio. El objetivo es que la Cabecera Norte sea utilizada exclusivamente por seguidores del conjunto hidalguense.

La decisión también aparece antes de un partido que podría generar una importante presencia de aficionados del Guadalajara en el Estadio Hidalgo. Sin embargo, la medida únicamente aplica para la zona señalada y establece que el derecho de admisión se mantiene para quienes incumplan las condiciones de vestimenta.

Chivas sumará dos refuerzos que no esperaba para el Apertura 2026|Crédito: @Chivas / X

Pachuca vs. Chivas: fecha, hora y detalles de la Jornada 6 del Apertura 2026

Pachuca y Chivas se enfrentarán el próximo sábado 29 de agosto en el Estadio Hidalgo. El partido de la Jornada 6 del Apertura 2026 comenzará a las 17:00 horas, tiempo del Centro de México. El Guadalajara de Gabriel Milito buscará sumar un resultado positivo como visitante.

