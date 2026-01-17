Pachuca vs América: fecha y hora EN ESTADOS UNIDOS del duelo que puede SACUDIR la Liga MX

La Liga MX entra en una de esas jornadas que atrapan al aficionado desde días antes. Pachuca vs América no es un partido más, y menos en este inicio del Clausura 2026, donde ambos llegan con urgencias, presión y la necesidad de mandar un mensaje claro. Este choque entre Tuzos y Águilas promete emociones fuertes y tiene al público latino en Estados Unidos atento a la fecha y hora del partido.

América aterriza en el Estadio Hidalgo con el orgullo herido. El equipo de André Jardine aún no conoce la victoria en el torneo tras un empate sin goles ante Tijuana y una dolorosa derrota frente al Atlético de San Luis. Para un club acostumbrado a pelear arriba, el arranque ha encendido las alarmas y cada partido empieza a sentirse como una final anticipada.

Pachuca, en cambio, llega con un poco más de calma. Los Tuzos ya saborearon el triunfo en el Clausura 2026 y saben que su fortaleza como locales puede ser determinante. Vencer al América en casa no solo significa tres puntos: es un golpe anímico que suele marcar torneos.

¿Por qué Pachuca vs América es un partido clave en el Clausura 2026?

Este duelo enfrenta dos proyectos con realidades distintas pero con la misma obligación: ganar. Para América, perder puntos nuevamente sería profundizar una crisis temprana que no suele tolerarse en Coapa. Para Pachuca, es la oportunidad perfecta de consolidarse y demostrar que puede competirle de tú a tú a los gigantes.

Además, el historial reciente muestra una rivalidad muy pareja. Aunque las Águilas han logrado imponerse en varios enfrentamientos directos, los Tuzos han sabido incomodarlos, especialmente en Hidalgo, donde el ambiente y la altura juegan su papel.

América bajo presión y Pachuca con la localía a favor

Las miradas estarán puestas en figuras como Henry Martín, cuya condición física genera dudas, y en el funcionamiento colectivo de un América que aún no engrana. Pachuca, por su parte, confía en su orden defensivo y en la creatividad por las bandas para hacer daño.

Pachuca vs América se juega el domingo 18 de enero de 2026 en el Estadio Hidalgo.

Horario en Estados Unidos:



8:00 PM ET (Este)

7:00 PM CT (Centro)

5:00 PM PT (Pacífico)