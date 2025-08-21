Pachuca 0-0 LA Galaxy: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de HOY miércoles 20 de agosto, partido de los cuartos de final de la Leagues Cup 2025; marcador online

Tras la victoria del Inter Miami vs los Tigres , el Dignity Health Sports Park será testigo de un duelo vibrante entre LA Galaxy y Pachuca, en los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025, con el balón rodando a las 21:45 horas (tiempo del centro de México).

Los Tuzos llegan como líderes del Apertura 2025, con un plantel sólido y una propuesta ofensiva que ha dado resultados. A pesar de haber perdido el invicto ante Tijuana, el equipo de Jaime Lozano mantiene la confianza intacta y busca reafirmar su dominio ante un rival de peso.

Por su parte, LA Galaxy atraviesa una temporada complicada en la MLS, ocupando el último lugar de su conferencia. Sin embargo, en la Leagues Cup han mostrado otra cara, con actuaciones destacadas que los mantienen con vida y con la esperanza de salvar el año con un título internacional.

El historial entre ambos equipos está empatado, con una victoria por lado. Esta será la tercera vez que se enfrenten, y el pase a semifinales está en juego.

Con figuras como Marco Reus y Oussama Idrissi en el campo, el espectáculo está garantizado.

