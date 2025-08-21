Puebla 0-0 Seattle Sounders: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de HOY miércoles 20 de agosto, partido de los cuartos de final de la Leagues Cup 2025; marcador online

En partido de los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025 se ven las caras en la cancha del Lumen Field los equipos de Seattle Sounders (MLS) vs el Puebla (Liga MX). Los detalles del resultado del partido los podrás seguir en vivo y gratis en Azteca Deportes.

Los Sounders llegan como uno de los favoritos al título. Invictos en la fase de grupos y con una ofensiva demoledora que ya le marcó siete goles a Cruz Azul, el equipo de Brian Schmetzer luce sólido y confiado. En contraste, Puebla atraviesa una etapa de transición tras la salida de Pablo Guede. Martín Bravo, técnico interino, asumirá el mando en un momento clave para el club.

A pesar de las adversidades, La Franja ha demostrado carácter en esta Leagues Cup, colándose entre los ocho mejores.

