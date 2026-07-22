Padre de estrella de Argentina reveló qué pasó en el vestuario de la final y por qué Messi actuó así

Tras la derrota de la selección de Argentina ante España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, comenzaron a circular distintas versiones sobre lo ocurrido en el vestidor antes del partido. Incluso la frase de Lionel Messi (“olvidémonos de todo”) despertó especulaciones entre aficionados. Sin embargo, el padre de uno de los referentes habló.

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Carlos Mac Allister, padre del mediocampista Alexis Mac Allister, contó que también sintió curiosidad por los rumores y decidió preguntarle directamente a su hijo qué había ocurrido en la intimidad del plantel antes de Argentina - España.

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¿Qué le dijeron los jugadores de Argentina al padre del referente?

El exfutbolista explicó que le escribió a Alexis para preguntarle si había sucedido algo fuera de lo normal en el vestuario antes de la final. La respuesta fue inmediata y descartó cualquier conflicto dentro del grupo.

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Según relató, el mediocampista le explicó que la charla previa estuvo enfocada únicamente en cuestiones futbolísticas. El mensaje del cuerpo técnico y de los jugadores fue salir a jugar, mover la pelota, asociarse, triangular y evitar dividir el balón, sin discusiones ni situaciones extraordinarias.

“PENSEMOS EN JUGAR, NOMÁS. ESTEMOS TRANQUILOS, OLVIDÉMONOS DE TODO”.



La arenga de Messi previo a la Final. 🗣️🇦🇷 pic.twitter.com/Hu0tbgixWD — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 20, 2026

Carlos Mac Allister reconoció que incluso él llegó a dudar por las versiones que circulaban después de la derrota. Sin embargo, aseguró que, de haber existido algún problema interno, su hijo se lo habría contado de inmediato.

¿Por qué Lionel Messi actuó así durante la final?

El exjugador consideró que muchas interpretaciones sobre los gestos de Lionel Messi nacieron por el impacto de perder una final. En su opinión, cuando un equipo cae en un partido tan importante suele buscarse una explicación más allá de lo deportivo. Sin embargo, la realidad fue mucho más simple. España tuvo un mejor rendimiento durante la final y ya.

Alexis Mac Allister es el jugador perteneciente al equipo de la Premier League que habló acerca del posible fichaje del futbolista de 17 años.|AFA - Selección Argentina

Leo Messi y la plantilla de Argentina dejaron todo en la cancha y la derrota no estuvo relacionada con conflictos internos ni con el ambiente del vestuario, según expresó Carlos Mac Allister.

Lionel Scaloni y del desgaste del Mundial 2026

Carlos Mac Allister sostuvo que el proceso mundialista fue muy exigente para todos los integrantes de la delegación argentina y opinó que Lionel Scaloni terminó el torneo con un importante desgaste emocional.

Además, planteó que la FIFA debería revisar la planificación de futuras finales para que ambos equipos lleguen con la misma cantidad de horas de descanso. Aun así, insistió en que el resultado no cambia su análisis. España fue superior y la selección de Argentina debe aceptar que, esta vez, encontró a un rival que jugó mejor.

