Calendario confirmado: los estadios en dónde jugará México y a dónde viaja si avanza en su grupo

México ya tiene definido su camino para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Como una de las tres selecciones anfitrionas, el conjunto dirigido por Javier Aguirre disputará sus partidos de la fase de grupos en estadios de territorio nacional, comenzando con el encuentro inaugural del torneo en la Ciudad de México.

La Selección Mexicana comparte el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. Gracias a su condición de anfitrión, el combinado nacional evitará largos desplazamientos durante la primera ronda y tendrá la oportunidad de jugar frente a su afición en dos de las tres sedes mundialistas que tendrá México durante el torneo.

El grupo de México en la Copa Mundial de la FIFA 26™|Instagram @fifaworldcup

El primer compromiso de la Selección Mexicana será el jueves 11 de junio frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Este partido marcará el inicio oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y convertirá al recinto en el primero de la historia en albergar tres partidos inaugurales de una cita mundialista.

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Posteriormente, el conjunto de Javier Aguirre viajará a Guadalajara para disputar la segunda jornada de la fase de grupos. El rival será Corea del Sur y el encuentro se jugará el jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara. Finalmente, México regresará a la capital del país para enfrentar a Chequia el miércoles 24 de junio. Con este encuentro cerrará su participación dentro del Grupo A.

El Estadio Ciudad de México será la sede del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.|Credito: Estadio Banorte / X

En qué estadio jugaría México si avanza a los dieciseisavos de final

El destino de la Selección Mexicana dependerá directamente de la posición en la que termine dentro del Grupo A.

Si logra avanzar como líder de grupo, el equipo dirigido por Javier Aguirre permanecerá en la Ciudad de México para disputar los dieciseisavos de final en el mismo estadio donde jugará dos encuentros de la fase inicial.

Si clasifica en el segundo lugar de la zona, deberá viajar a Estados Unidos para jugar en el Estadio Los Ángeles, uno de los recintos más modernos de la competencia. Por otra parte, si consigue el boleto como uno de los mejores terceros lugares, las opciones contempladas por el calendario oficial son el Estadio Boston o el Estadio Seattle. El desempeño de México en la fase de grupos será determinante para conocer si podrá mantenerse en casa o si tendrá que trasladarse a territorio estadounidense para continuar su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La ubicación dentro del Grupo A podría representar una ventaja importante para la Selección Mexicana. Terminar en el primer lugar no solo le permitiría mantenerse en el país, sino que también evitaría viajes adicionales antes de comenzar la etapa de eliminación directa. Con miles de aficionados acompañando al equipo en cada encuentro, México buscará aprovechar la localía para superar la fase de grupos y seguir avanzando en una Copa Mundial de la FIFA 2026™ que promete ser histórica para el futbol nacional.