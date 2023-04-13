Las palabras de Benjamín Mora tras la eliminación del Atlas de la Concachampions

Se acabó el sueño de la Concachampions para el Atlas de Benjamín Mora que no pudo ganar en casa al Philadelphia Union y con un empate a dos, con goles de Julian Quiñones y Julio Furch en el Estadio Jalisco no alcanzaron a darle la vuelta al global de 2-3 y le dijeron adiós al torneo.

En conferencia de prensa, Benjamín Mora, técnico del Atlas se mostró cabizbajo y frustrado por la situación, además de resaltar que el único responsable del fracaso era él.

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Benjamín Mora lamenta la eliminación en Concachampions

“Lamentablemente la eliminación, más porque la respiramos, la tuvimos cerca, fueron centímetros los goles que nos tuvieron fuera. Hay tristeza dentro del club por esta eliminación porque intentamos, luchamos y creo que fuimos superiores en el desarrollo del partido. Tenemos que pasar el trago amargo y saber que tenemos que mejorar para poder levantarnos y cerrar bien el torneo”, aseguró.

“A nosotros nos tocó tener unos errores allá ( Philadelphia ) que pagamos caro y las oportunidades para acrecentar el marcador no se dieron. Yo asumo toda esa responsabilidad", continuó.

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Por su parte el técnico de Philadelphia Union, Jim Curtin manifestó que está feliz con su equipo que a él mismo le sorprendió que se marcaran dos goles, que es difícil hacerlo más en México. De igual manera recalcó que la suerte les jugó a su favor ya que Atlas no pudo contar con jugador importantes en el once inicial que usualmente utilizan como Brian Lozano y Anderson Santamaría por castigo, mientras que Camilo Vargas no estaba al 100 por ciento de su rodilla.

El Atlas intentará salvar el torneo de Liga BBVA MX el fin de semana se enfrentan al Pachuca donde intentarán sumar 3 puntos que los ayuden a afianzarse en el repechaje.

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