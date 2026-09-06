OFICIAL: Los nueve clubes de la Liga MX que estarán en la Concacaf Champions Cup 2027
Tras derrotar al América, el Club León consiguió su boleto al torneo internacional y se une a ocho clubes mexicanos que buscarán la corona de la zona.
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