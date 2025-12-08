Inminente salida: los números del Búfalo Aguirre con el Club América

Pese a que su llegada a mediados del año pasado generó expectativa en la afición, el paso de Rodrigo Aguirre por el América no fue el esperado y su salida está cerca de concretarse en este mercado invernal . El uruguayo perdió su lugar en la consideración de André Jardine y poco a poco fue relegado al banquillo.

En el último semestre del año, el Búfalo disputó 1,019 minutos repartidos en 18 encuentros y aportó tan sólo cuatro goles, lo que da un promedio de 0.35 cada 90', según Sofascore. Si bien fue titular en los dos partidos de cuartos de final ante Rayados de Monterrey, en este Apertura le tocó ser suplente en varias oportunidades.

Luego de que se confirmara la continuidad de Jardine en 2026 , la salida del uruguayo parece ser que será el próximo movimiento importante en los despachos azulcrema. El futbolista fue fuertemente criticado por los fanáticos en sus últimos juegos y, a pesar de que él mismo declaró sentirse cómodo, tendría los días contados en Coapa.

Instagram @aguirrerodrigo21

En su más reciente publicación en Instagram, Aguirre recibió varios comentarios negativos de su propia afición. "Ya lárgate del América", "No eres jugador para este club" y "No corres" fueron algunos de los reproches más destacados.

El Búfalo Aguirre podría pasar de América a Tijuana

El club que más chances tiene de incorporar al Búfalo Aguirre en estos momentos es Tijuana. Los Xolos, con el uruguayo Sebastián Abreu a la cabeza, verían con buenos ojos la llegada del futbolista del América para reforzar la delantera de cara al Clausura 2026.

Según Transfermarkt, Aguirre tiene un valor de mercado de casi 3 millones de euros, por lo que muy posiblemente el América busque sacar una buena suma por él. No obstante, al haber buena predisposición de ambas partes, su salida no sería un inconveniente.