Con la Panamá de Carrasquilla incluida: estas son las selecciones eliminadas del Mundial 2026 HASTA AHORA

Panamá perdió 1-0 con Croacia y, de esa manera, quedó automáticamente eliminada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ antes de disputar su última jornada frente a Inglaterra. El equipo de Adalberto Carrasquilla, la gran figura de Pumas UNAM, se despide del máximo torneo de selecciones con actuaciones aceptables pero perdiendo sus dos primeras jornadas.

Así como el equipo de Carrasquilla ya quedó afuera del Mundial por perder sus dos primeros partidos, hay otros equipos que también están por esa línea. Haití fue la primera selección oficialmente eliminada. A ellos se les sumó Turquía, la cual tuvo muchos tiros a portería pero una efectividad del 0%. Túnez y Jordania son los que completan el listado de eliminados.

Adalberto Carrasquilla of Pumas during the Final first leg match between Cruz Azul vs (and) Pumas UNAM as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Ciudad de los Deportes Stadium, on May 21, 2026 in Mexico City, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Las selecciones ya eliminadas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Grupo A:

Grupo B:

Grupo C: Haití

Grupo D: Turquía

Grupo E:

Grupo F: Túnez

Grupo G:

Grupo H:

Grupo I: (Senegal y/o Irán)

Grupo J: Jordania

Grupo K:

Grupo L: Panamá

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¿Por qué Panamá quedó eliminada del Mundial 2026 si le queda un partido?

A pesar de que aún le queda el partido con Inglaterra, el Grupo L ya no le da posibilidades por el nuevo desempate olímpico. Los ingleses y Ghana lideran el sector con 4 puntos.

Felipe Baloy considera que Panamá podría conseguir su primer triunfo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ aunque enfrenta a Inglaterra, Croacia y Ghana|Crédito: @fepafut

En tanto, Croacia llegó a 3 unidades, pero el primer criterio de desempate es el partido entre sí. Es decir, si Croacia pierde ante Ghana y Panamá resulta victorioso ante Inglaterra, nada cambiará porque el “desempate olímpico” pone a los europeos por encima por haber ganado el enfrentamiento directo contra los de Concacaf.

¿Por qué Adalberto Carrasquilla no jugó el Mundial 2026?

A pesar de integrar la lista de convocados de Thomas Christiansen para Panamá, Adalberto “Coco” Carrasquilla tiene una distensión en el aductor izquierdo. La lesión apareció después de una dura falta recibida durante la final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul. Su recuperación no fue la esperada y volvió a sentir molestias en un entrenamiento.

|MEXSPORT

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