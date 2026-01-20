Panamá vs México: el historial que POCOS RECUERDAN rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

El enfrentamiento Panamá vs México vuelve a colocarse en el centro de la conversación futbolera de Concacaf en un momento clave del ciclo rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que México disputará como coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá. Más allá del presente inmediato, este duelo carga con una historia amplia, desigual y llena de matices que ayudan a entender la dimensión del reto.

México inició el 2026 con una señal de alerta al perder un lugar en el ranking FIFA, cayendo del puesto 15 al 16 tras la más reciente actualización. El contexto obliga a mirar con lupa cada partido, especialmente aquellos ante rivales que han crecido en competitividad, como Panamá.

TV Azteca transmitirá Panamá vs México, ¿dónde ver EN VIVO y GRATIS?

La visita de México al Estadio Rommel Fernández es este jueves 22 de enero. Vas a poder disfrutar EN VIVO SOLO PARA MÉXICO del partido entre el conjunto de Javier Aguirre ante la escuadra comandada por Thomas Christiansen, la cual ya se encuentra clasificada a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La transmisión del encuentro la vas a poder ver por Azteca 7, sitio de aztecadeportes.com y App de TV Azteca Deportes.

#PostalesDelDía 📸



Tuvimos un día movidito en el CAR. 😎 Y por acá, les compartimos los mejores ángulos. 🙌#PorMéxicoTodo 💚🤍❤️ pic.twitter.com/6G5C6MuTTl — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 20, 2026

¿Cómo es el historial entre Panamá y México en partidos oficiales?

El balance histórico favorece claramente a México. De 27 enfrentamientos, el conjunto mexicano ha conseguido 19 victorias, se han registrado 6 empates y solo 2 triunfos han sido para Panamá. Un dominio que se ha extendido a lo largo de distintas competencias oficiales y amistosas.

En torneos de Concacaf Nations League, México suma cinco triunfos. En las antiguas fases finales de eliminatoria mundialista (Hexagonal y Octagonal), el registro es de tres victorias y dos empates. En partidos amistosos, el dominio también es claro con cuatro triunfos mexicanos.

La Copa Oro ha sido el escenario más equilibrado: México registra tres victorias y un empate, mientras que Panamá logró dos triunfos, algunos de ellos en momentos clave que marcaron un antes y un después en la rivalidad regional.

Panamá vs México: contexto actual y lo que está en juego

El duelo llega en un escenario particular. México afronta el compromiso con una convocatoria integrada únicamente por jugadores de la Liga MX, al no tratarse de una Fecha FIFA. La decisión busca evaluar talento local y recuperar sensaciones ante un rival que también estará presente en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Panamá, por su parte, se ha consolidado como una selección incómoda, sólida tácticamente y fuerte en casa. Si bien la historia no le favorece, su crecimiento reciente en Concacaf obliga a México a no confiarse y a respaldar los números históricos con rendimiento en el campo.

Más allá del resultado, este partido representa una oportunidad para reencontrarse con la confianza, mejorar la imagen internacional y fortalecer el camino rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se jugará en casa.