HORA EXACTA para ver Paraguay vs Francia, segundo juego de octavos de final del Mundial 2026

La ronda de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con uno de los partidos más atractivos de esta fase. Paraguay buscará prolongar su sueño cuando enfrente a una poderosa Francia, selección que ha confirmado en cada partido por qué es una de las principales candidatas a levantar la Copa del Mundo.

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El duelo también revive un antecedente muy especial. Ambas selecciones se enfrentaron en los octavos de final del Mundial de Francia 1998, cuando los anfitriones necesitaron un agónico gol de oro de Laurent Blanc en el minuto 114 para eliminar a una combativa Albirroja. Casi tres décadas después, paraguayos y franceses vuelven a cruzarse en una instancia de matar o morir.

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¿A qué hora se juega el Paraguay vs Francia?

El encuentro entre Paraguay y Francia se disputará este sábado 4 de julio en el Philadelphia Stadium, dentro de los octavos de final del Mundial 2026.

Horario del partido (tiempo del centro de México): 15:00 horas, pero la transmisión por Azteca 7 y las plataformas digitales de Azteca Deportes arranca a las 14:40 horas.

El ganador obtendrá su boleto a los cuartos de final y continuará en la pelea por el campeonato.

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Francia llega como favorita; Paraguay quiere otra sorpresa

Francia ha tenido un torneo prácticamente perfecto. El equipo de Didier Deschamps mantiene una de las ofensivas más peligrosas del campeonato, encabezada por Kylian Mbappé, quien continúa peleando por el liderato de goleo. A su alrededor aparecen futbolistas como Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola, capaces de desequilibrar en cualquier momento.

Paraguay, en cambio, ha construido su camino desde el orden defensivo. La escuadra dirigida por Gustavo Alfaro dio uno de los grandes golpes del Mundial al eliminar a Alemania en la tanda de penales, con una actuación sobresaliente del arquero Orlando Gill y el desequilibrio ofensivo de Julio Enciso y Miguel Almirón.

La misión ahora será todavía más complicada. Francia ha marcado tres o más goles en cinco partidos consecutivos, una cifra histórica que confirma el gran momento de los Bleus. Sin embargo, Paraguay ya demostró que sabe competir cuando nadie apuesta por ellos.