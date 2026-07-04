Pronósticos Paraguay vs Francia: predicción del ganador según apuestas y simulaciones

Comienza a disputarse la etapa trascendental de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y este sábado 4 de julio los aficionados del planeta serán testigos del enfrentamiento entre Paraguay y Francia. ¿Cuál es el pronóstico desde el mundo de las apuestas deportivas?

Es importante mencionar que este será un partido que comenzará a partir de las 15 (horario mexicano) y que se desarrollará en el imponente Estadio Filadelfia con una capacidad cercana a los 69.000 espectadores.

Con respecto al tema que le interesa a los aficionados y se relaciona a las apuestas deportivas, las principales casas están abonando una cifra cercana a 17.00 por el triunfo paraguayo, 3.50 a una igualdad y 1.72 por la victoria del elenco europeo.

¿Cuáles son los antecedentes de Paraguay en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Los sudamericanos comenzaron la actual campaña con una inesperada derrota ante Estados Unidos en una cita que terminó con un 4 a 1 en su contra.

Más tarde pudieron recuperarse con un triunfo ante Turquía y su igualdad frente a los australianos les permitió obtener un lugar para el lote de los tres mejores terceros.

Ya en la ronda de los 32 dieron un importante golpe: pudieron dejar relegada la ilusión de los alemanes después de superarles desde la definición desde los doce pasos.

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¿Cómo acude Francia a este partido de Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El equipo azul tiene una realidad bastante llamativa y a la fecha acude sin cosechar ninguna derrota. En Fase de Grupos le ganaron a Senegal, Irak y Noruega respectivamente.

Ya en los 16avos de Final, los suecos no pudieron detener sus intenciones y de este modo avanzaron sin complicarse con un sorprendente 3 a 0 en el pizarrón.

¿Cuáles son las alineaciones del partido entre Paraguay y Francia por la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Paraguay: Orlando Gil; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale, Júnior Alonso; Miguel Almirón, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza; Gabriel Ávalos, Julio Enciso.

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé.