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El parche único que llevarán los árbitros en Japón vs Túnez: se usará solo una vez en el Mundial 2026

El duelo entre Japón y Túnez por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá una particularidad en el cuerpo arbitral

OFICIAL: FIFA hará estos cambios en el VAR para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Escrito por: Alejo Muñoz

La segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue incorporando elementos de innovación visual y organizativa en sus compromisos oficiales. Las autoridades de la comisión de arbitraje de la federación internacional de fútbol definieron un parche específico para el choque entre los seleccionados de Japón y Túnez, ya que será el partido 1.000 en toda la historia de la Copa Mundial de la FIFA.

La FIFA ha designado al árbitro rumano István Kovács para dirigir este histórico partido del hito, que tendrá lugar en el Estadio Monterrey y el cuerpo arbitral completo que impartirá justicia en este duelo lucirá un parche conmemorativo exclusivo sobre las mangas de sus camisetas oficiales. Esta insignia tiene un carácter estrictamente limitado y no volverá a ser exhibida en ningún otro encuentro programado dentro del calendario general del campeonato veraniego.

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Además del parche que usarán los oficiales del partido portarán únicamente durante los noventa minutos de juego correspondientes a este cruce del Grupo F en el Estadio de Houston, Japón y Túnez tienen sus intereses marcados en este duelo. Japón viene de empatar frente a Países Bajos y deberá buscar una victoria para poder acomodarse en el grupo y cerrar su clasificación en la última fecha.

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Mientras tanto, el seleccionado de Túnez buscará recuperarse de la goleada por 5 a 1 que le propinó en la primera fecha el conjunto de Suecia. En caso de ganar, el combinado africano podría aspirar a pasar la fase de grupos, sin embargo una derrota lo dejaría automáticamente afuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con todos estos condimentos, el duelo entre Japón vs Túnez quedará en la historia más allá de lo que suceda en el campo de juego, al ser el partido número 1000 en la historia de las Copas Mundiales organizadas por la FIFA.

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