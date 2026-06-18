Túnez vs. Japón será el partido “más icónico” del Mundial 2026 por una razón que casi nadie sabe

Túnez y Japón se miden este sábado 20 de junio en el Estadio Monterrey de Guadalupe, México. El país azteca será protagonista del partido “más icónico” de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y de toda la historia de los mundiales. La razón es poco conocida y se produjo casi por azar, pero deja al territorio mexicano con ese logro inmenso.

Estas dos selecciones son algunos de los países que juegan en México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Gracias a eso el país azteca será anfitrión del partido número 1000 (mil) de la historia de los mundiales. Túnez y Japón, por azar, se quedaron con este inmenso hito.

Las curiosidades que se darán en el partido 1000 de la historia de los mundiales

De acuerdo a distintos reportes, el evento tiene mucha importancia para Japón, razón por la cual la princesa Hisako de Takamado ya está en Nuevo León, buscando estar presente en el partido número 1000 de los Mundiales.

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A su vez, a raíz del partido 1,000 de la historia de la Copa Mundial de la FIFA™, el histórico Pierluigi Collina eligió a István Kovács como árbitro. El rumano llevará una indumentaria especial con un parche dorado con el número 1000 y rayas doradas.

Túnez ya tiene nuevo DT tras cese de Sabri Lamouchi, enfrentarán próximamente a Japón en el Estadio Monterrey|Instagram @Federation Tunisienne de Football

El calendario de la selección de Japón en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Domingo, 14 de junio de 2026 – Fecha 1 – Países Bajos 2-2 Japón – Dallas Stadium (Arlington, Estados Unidos) – 15:00 horas — Grupo F

Sábado, 20 de junio de 2026 – Fecha 2 – Túnez vs. Japón – Estadio Monterrey (Guadalupe, México) – 22:00 horas — Grupo F

Jueves, 25 de junio de 2026 – Fecha 3 – Japón vs. Suecia – Dallas Stadium (Arlington, Estados Unidos) – 17:00 horas — Grupo F

Grupo F|MEXSPORT

El calendario de la selección de Túnez en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Domingo, 14 de junio de 2026 – Fecha 1 – Suecia 5-1 Túnez – Estadio Monterrey (Guadalupe, México) – 20:00 horas — Grupo F

Sábado, 20 de junio de 2026 – Fecha 2 – Túnez vs. Japón – Estadio Monterrey (Guadalupe, México) – 22:00 horas — Grupo F

Jueves, 25 de junio de 2026 – Fecha 3 – Túnez vs. Países Bajos – Kansas City Stadium (Kansas City, Estados Unidos) – 17:00 horas — Grupo F

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

A través de la señal de televisión, el sitio web de Azteca Deportes y la app oficial, TV Azteca transmite los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.

