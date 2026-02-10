Parece IA pero es real: Diego Valdés sorprende con algo inédito tras su salida de América

Así como Diego Valdés es el ex jugador que se fue gratis de América y hoy brilla en Argentina , también es el futbolista que despertó sospechas de utilizar inteligencia artificial (IA) en las imágenes que circulan suyas en las redes sociales. Claro, es que sorprendió con algo inédito y que no es tan común.

Mientras, con una jugada maestra, América se preocupa por incorporar 2 refuerzos de última hora, Valdés sorprendió a todos los fanáticos en redes sociales cuando descubrieron que en todos los estadios los fotógrafos lo captan realizando el mismo movimiento de golpeo de balón. Parece IA, pero son todas fotos diferentes.

Las fotos de Diego Valdés que parecen IA pero son reales

“Jajajajajaja el ‘chad’ de Diego Valdes tiene la misma foto en todas las canchas donde juega... Vélez, Independiente, América de México”, expresó un fanático del ‘Fortín’ en las redes sociales. Y eso no quedó ahí, muchos se preguntaron qué probabilidades había de que le tomen dos veces exactamente la misma fotografía. Pero fueron muchas más de dos.

Si bien un fanático del futbol argentino creyó que se trataba únicamente de una casualidad de dos partidos en particular (uno en la cancha de Independiente y otra de local), lo cierto es que en su propia cuenta de Instagram Valdés demuestra que siempre lo captan realizando el mismo movimiento.

Aunque muchos puedan creer que es IA y que únicamente se cambia la playera, el Instagram de Valdés confirma que es un movimiento que él realiza muchas veces (golpear el balón) con el mismo gesto técnico. Prueba de ello sus fotos idénticas con los jerseys de América, Vélez, Morelia y Santos Laguna.

Las estadísticas de Diego Valdés en el Club América

Tras más de 6 meses desde su salida, el futbolista chileno supo ser un crack en las Águilas. De acuerdo a los datos brindados por BeSoccer, sitio especializado en los números de los jugadores, las estadísticas de Diego Valdés en el Club América son los siguientes:

Partidos jugados: 141

Encuentros disputados como titular: 106

Goles convertidos: 38

Asistencias aportadas: 30

Tarjetas recibidas: 13 amarillas y 0 rojas

Títulos ganados: 5 (Liga MX Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024; Campeón de Campeones 2024 y Supercopa MX 2024).