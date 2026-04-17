ÚLTIMA HORA: Joven promesa de Cleveland se quedó a tres outs de hacer historia

Parker Messick rozó una joya histórica en Progressive Field. El abridor zurdo de los Guardians llevó un juego sin hit ni carrera hasta la novena entrada frente a los Orioles de Baltimore, pero el dominicano Leody Taveras abrió el inning con un sencillo que arruinó la hazaña. Aun así, Cleveland terminó imponiéndose 4-2 en el arranque de una serie de cuatro juegos. Messick, de 25 años, salió entre aplausos tras una actuación que confirmó su rápido ascenso en la rotación.

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¿Cuáles fueron las estadísticas de Parker Messick en contra de Baltimore?

El desempeño fue dominante de principio a fin. En su undécima apertura en Grandes Ligas, Messick apenas permitió dos corredores en ocho entradas: una base por bolas a Taylor Ward en el primer inning y otra a Taveras en el sexto. Terminó con nueve ponches, dos boletos y 112 lanzamientos, 78 de ellos en strike, en la salida más larga de su carrera en MLB. Baltimore apenas rompió el bloqueo cuando ya estaba en marcha la novena, con otro imparable de Blaze Alexander después del primer hit.

¿Cual es la maldición que tiene Cleveland con los juegos sin hit ni carrera?

Para Cleveland, el intento fallido tuvo un peso histórico adicional. La franquicia sigue cargando la racha más larga de la MLB sin un juego sin hit ni carrera, desde el perfecto de Len Barker el 15 de mayo de 1981. Esa sequía convirtió la presentación de Messick en una de las más memorables de los últimos años para el club, sobre todo porque el joven lanzador fue capaz de sostener el silencio ofensivo de Baltimore durante ocho episodios completos.

La ofensiva de los Guardians también hizo su parte, José Ramírez adelantó al equipo con un jonrón de dos carreras en la primera entrada, mientras Steven Kwan y George Valera aportaron sencillos productores más adelante. Con la ventaja construida temprano y Cade Smith cerrando la puerta en el tramo final, Cleveland supo proteger el triunfo y salió reforzado de una noche que, aunque no terminó en no-hitter, dejó una señal clara, Messick tiene el potencial para acercarse a ese nivel de nuevo.

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