¿Cómo le ha ido a Sergio, Checo Pérez en el GP de Canadá?

La temporada 2026 de la Fórmula 1 sigue su curso y, después de lo ocurrido en el GP de Miami, la máxima categoría del automovilismo se mantiene de este lado del mundo para el Gran Premio de Canadá, mismo en donde el piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, espera tener una buena participación.

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Checo Pérez volvió a la Fórmula 1 para esta temporada gracias a la confianza que Cadillac depositó en él en torno a su experiencia detrás del volante. Bajo este contexto, no está de más conocer las participaciones que el mexicano ha tenido en el Gran Premio de Canadá hasta ahora.

Así le ha ido a Checo Pérez en el GP de Canadá

A diferencia de lo que ocurre en otros circuitos como Azerbaiyán y Miami, vale decir que el Gran Premio de Canadá no se destaca por ser uno de los mejores en la historia de Checo Pérez, sobre todo cuando este formó parte de la escudería Red Bull como el segundo al mando de Max Verstappen.

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Y es que, en todas las participaciones que ha tenido en el Circuito de Gilles - Villeneuve, el piloto mexicano solo ha podido conseguir un podio y fue en el 2012; es decir, fuera de su etapa en Red Bull. Este tercer lugar lo consiguió cuando formaba parte de la escudería Sauber.

De hecho, sus participaciones más recordadas fueron en el año 2022 y 2024, cuando tuvo que abandonar la carrera. En 2024, por ejemplo, quedó fuera de la Q2 y, en la carrera, tuvo un choque que le impidió tener un buen resultado, situación que puede cambiar con su llegada a Cadillac.

¿Cuándo será el GP de Canadá?

Después de lo ocurrido en el GP de Miami, las 11 escuderías viajarán al norte del continente para disputar el Gran Premio de Canadá, uno de los más interesantes que hay en el calendario de la Fórmula 1. Este se llevará a cabo el domingo 24 de mayo en punto de las 14:00 horas.