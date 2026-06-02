No es contra Sudáfrica: el partido que más se ha repetido en la apertura de los Mundiales y que involucra a México

El Estadio Ciudad de México será el escenario encargado de recibir el compromiso inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en esta ocasión, entre México y Sudáfrica. Al ver este duelo nuevamente como apertura, ya que en Sudáfrica 2010 fueron las mismas selecciones que abrieron paso al torneo, es recurrente pensar que es uno de los compromisos que más se ha repetido. Sin embargo, la historia nos marca que hay partidos que se repitieron hasta 3 veces en distintas ediciones.

El encuentro que ostenta el récord absoluto de repeticiones en el arranque de las copas del mundo tiene como protagonistas a México y Brasil. Estas dos selecciones se han visto las caras en tres partidos de apertura a lo largo de la historia y en ninguno el combinado nacional pudo superar a la verdeamarela. De esta forma, al igual que en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección Mexicana fue protagonista en el comienzo de varias ediciones mundialistas.

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Así le fue a México en los debuts vs Brasil

La primera ocasión ocurrió en el campeonato de Brasil 1950 cuando el conjunto local goleó 4-0 al cuadro mexicano. Cuatro años más tarde, las dos escuadras repitieron el emparejamiento inicial durante el desarrollo de la torneo de Suiza 1954 y también fue victoria para el conjunto brasilero por 5-0. El último antecedente de esta serie inaugural se registró en el torneo de Chile 1962 en donde la verdeamarela volvió a imponer condiciones sobre el césped con una contundente victoria por 2-0.

Ahora, con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, México tendrá una gran oportunidad de comenzar su camino con el pie derecho ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. El estratega del combinado nacional, Javier Aguirre, buscará romper la inercia con una victoria que ya lo acomode en puestos de clasificación, diferenciándose así de lo que fue el empate 1-1 ante Sudáfrica en Johannesburgo por el torneo de 2010.