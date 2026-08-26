Los partidos de cuartos de final de la Leagues Cup 2026 que se jugarán HOY miércoles 26 de agosto

La acción de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 continua hoy, miércoles 26 de agosto. Con dos boletos a las semifinales en juego y la oportunidad intacta de sellar el boleto a la Copa de Campeones de Concacaf, la Liga BBVA MX y la Major League Soccer (MLS) medirán fuerzas en un par de choques electrizantes en territorio estadounidense.

ÓSCAR JIMÉNEZ NO SE GUARDA NADA! “NO TENEMOS NOMBRES, PERO TENEMOS ESO QUE SE PONE EN LA CANCHA”

Toluca vs. Austin FC (18:30 hrs)

El primer platillo de la jornada tendrá como escenario el Sports Illustrated Stadium en Harrison, Nueva Jersey. Los Diablos Rojos de Toluca, vigentes campeones de la Copa de Campeones de Concacaf, saltan a la cancha con la encomienda de hacer valer su jerarquía internacional. El conjunto escarlata llega tras asegurar su lugar con una sólida victoria 3-1 sobre el FC Dallas, destacando el aporte ofensivo de figuras como Alexis Vega y Federico Viñas.

Por su parte, Austin FC ha sido una de las gratas sorpresas de la fase de grupos tras terminar invicto con ocho puntos. El equipo texano apuesta fuerte al momento goleador del delantero albano Myrto Uzuni, quien comparte el liderato de goleo del torneo con cuatro anotaciones. Toluca deberá mantener la concentración defensiva si no quiere verse sorprendido por la velocidad de la escuadra verde.

América vs. Columbus Crew (20:45 hrs)

En el duelo de la noche, las Águilas del América chocarán ante Columbus Crew en el Dignity Health Sports Park en Carson, California. América, clasificado como el segundo mejor representativo de la Liga BBVA MX en la fase inicial con siete unidades, ha mostrado una ofensiva explosiva comandada por el uruguayo Brian Rodríguez, productor de dos goles y dos asistencias en el certamen.

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En frente estará un experimentado Columbus Crew, campeón de la edición 2024 de la Leagues Cup, que superó la ronda previa dejando en el camino a rivales de peso como Pachuca y Atlas. Este cruce promete emociones al límite entre dos plantillas acostumbradas a las instancias decisivas.

