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Los partidos de octavos de final GRATIS que transmitirá TV Azteca HOY martes 7 de julio del Mundial 2026™

TV Azteca se viste de gala HOY martes 7 de julio de 2026 para llevar a millones de hogares la emoción del Mundial 2026™ completamente GRATIS

Trionda balon mundial

Escrito por: Fernando Campos

La fase de eliminación directa no da espera y TV Azteca se viste de gala HOY martes 7 de julio de 2026 para llevar a millones de hogares la emoción del Mundial 2026™ completamente GRATIS. Los octavos de final entran en tierra de gigantes, y la señal del "Canal del Mundial" se prepara para llevarte otro duelo que dejará grandes emociones.

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Suiza vs Colombia: Un Choque de Invictos por el Pase a Cuartos

El plato fuerte del día tiene como protagonistas a dos escuadras que han demostrado un nivel espectacular y llegan con la etiqueta de invictas: Suiza vs Colombia. El pitazo inicial sonará en punto de las 14:00 horas (Tiempo del Centro de México) desde la cancha del Estadio de Vancouver.

  • Suiza: Los europeos han caminado con paso firme en este certamen, sumando sólidas victorias ante Argelia, Bosnia y Canadá antes de sellar su clasificación a esta ronda de vida o muerte.
  • Colombia: Los cafetaleros arriba a este compromiso con el ánimo por las nubes y el respaldo de toda su apasionada afición tras una dramática e intensa victoria de 1-0 sobre Ghana. 

¿Quién transmitirá ver el partido Suiza vs Colombia?

Más allá del talento sobre el terreno de juego, el verdadero espectáculo en México se vive a través de los micrófonos de Azteca 7. Para este decisivo enfrentamiento, la televisora del Ajusco despliega a su alineación de lujo completa.

La narración principal estará comandada por el inconfundible estilo y las ocurrencias de Christian Martinoli, haciendo la dupla perfecta con los ácidos y quirúrgicos comentarios del "Doctor" Luis García. Por si fuera poco, la mesa de análisis se complementa con la picardía de Jorge Campos y la imponente presencia física y analítica de Zague, prometiendo una transmisión llena de dinamismo, risas y la mejor lectura táctica del torneo.

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¿Cómo ver el partido GRATIS en México?

La transmisión comenzará minutos antes de las 13:40 horas con la previa oficial. Podrás sintonizarlo de forma directa y sin costo a través de las siguientes alternativas:

  • Televisión Abierta: Azteca 7. 
  • Plataformas Digitales: El sitio web oficial de Azteca Deportes y la APP de Azteca Deportes donde podrás ver el previo del encuentro a partir de las 13:05 horas

No hay pretextos. Prepárate para vivir los octavos de final con la narración que ha marcado historia en el periodismo digital de deportes en México.

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