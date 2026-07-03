La reventa se dispara para el México vs Inglaterra: boletos llegan a cifras impensadas

Los Octavos de Final entre México e Inglaterra puede ser catalogado como uno de los juegos más valiosos de toda la fase. El equipo de Javier Aguirre hizo historia al superar el famoso cuarto partido y ahora afrontará su quinto juego ante una potencia mundial como lo es el equipo inglés. El interés por asistir al Estadio Ciudad de México ha crecido considerablemente y los precios de los boletos se dispararon excesivamente.

Durante toda la Copa Mundial de la FIFA 2026™, los partidos de México han sido los que más demanda han tenido hasta el momento. Para estos Octavos de Final contra Inglaterra, los precios de reventa podrían alcanzar un techo histórico. Resulta que algunas entradas ya superan los 300 mil pesos para poder estar presente en el Estadio Ciudad de México, cifras realmente impensadas.

Cuánto cuesta un boleto para México vs Inglaterra

Los boletos oficiales ya están agotados en el portal oficial de la FIFA, por lo que los aficionados que aún quieran asistir al estadio deberán optar por comprar entradas en sitios especializados de reventa. Dependiendo la ubicación, los mismos pueden ir de 100 mil pesos hasta más de 300 mil pesos. Según StubHub, el VIP tiene un valor de 323,069 pesos, siendo el boleto más caro a día de hoy.

Por su parte, los boletos más económicos que se pueden encontrar oscilan los 52,000 y 54,000 pesos. Sin embargo, los lugares asignados para estas entradas son los más lejanos al campo de juego, sobre la parte alta del Estadio Ciudad de México. Ya los boletos promedios van desde 70 mil hasta poco más de 100 mil pesos, sin lugar a dudas, una inversión más que importante para ver a México en vivo y en directo.

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Por qué los boletos para México vs Inglaterra están caros

México vs Inglaterra es un cruce de Octavos de Final en el Estadio Ciudad de México, con el combinado azteca ejerciendo como local y ante una selección de alto arrastre global. Eso disparó el interés de aficionados mexicanos, ingleses y compradores de último momento.

El contexto deportivo también es importante: México viene de eliminar a Ecuador y juega su último partido en casa dentro del torneo, ya que será el último partido asignado para el Estadio CDMX. Esa mezcla de ilusión nacional, sede histórica y rival europeo hace que el boleto se vuelva un artículo de altísima demanda.

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Cuándo juegan México vs Inglaterra por la Copa Mundial de la FIFA 2026™

México e Inglaterra se enfrentarán el domingo 5 de julio por los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El partido se jugará en el Mexico City Stadium, nombre oficial utilizado por la FIFA para el Estadio Ciudad de México, y está programado para las 18:00 horas del centro de México.

El encuentro corresponde al partido 92 del calendario mundialista. México llega a esta instancia luego de vencer a Ecuador en los 16avos de final, mientras que Inglaterra avanzó tras superar a República Democrática del Congo. El ganador de esta serie enfrentará en Cuartos de Final al vencedor del cruce entre Brasil y Noruega.