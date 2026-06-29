Partidos de mañana martes 30 de junio del Mundial 2026

Este martes 30 de junio marca una jornada de alta tensión en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, con el destino de todas las selecciones pendiendo de un hilo. El compromiso que paralizará a todo el país será el enfrentamiento entre México y Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final.

La Selección Mexicana hacia cuartos de final

El Estadio Ciudad de México será el escenario donde la Selección Mexicana intentará sellar su pase a la siguiente fase. Javier Aguirre ha trabajado intensamente en el aspecto táctico, confiando en la solvencia de Edson Álvarez y Johan Vásquez para romper la ofensiva ecuatoriana. México no podrá sacar provecho de la altura a la que se jugará, sin embargo, saldrá con la misión de aprovechar el apoyo incondicional de su afición. La cita es a las 19:00 horas y podrás seguir la transmisión en vivo a través de TV Azteca en todas sus plataformas.

Partidos que se jugarán este martes 30 de junio

La actividad de este martes no se limita únicamente a la selección mexicana, la cartelera mundialista presenta otros dos choques eliminatorios de alto voltaje:

Costa de Marfil vs. Noruega (11:00 horas): Se disputa en el Estadio Dallas, Arlington. Un duelo entre dos estilos físicos que buscan consolidarse como las grandes revelaciones del torneo.

Francia vs. Suecia (15:00horas): Desde el Estadio de New York New Jersey, el gigante francés buscará evitar sorpresas ante una Suecia que ha demostrado ser un rival sumamente ordenado y peligroso.

De esta manera cerramos el tercer día de eliminatorias de 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, aquí es el comienza a definir quién será podría ser el rival de México en octavos de final.

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