IA da su pronóstico Japón vs Brasil de los 16avos de final del Mundial 2026
El equipo comandado por Carlo Ancelotti tendrá una dura prueba cuando se enfrente al combinado nipón, equipo que no perdió ninguno de sus partidos en la fase de grupos.
Los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 nos trae un partido entre serios candidatos por lo menos a cuartos de final en la justa veraniega; Japón contra Brasil. Los pupilos de Carlo Ancelotti parten como ligeros favoritos al duelo contra el cuadro nipón, sin embargo, nadie puede descartar que los asiáticos den un batacazo en Houston y eliminen al pentacampeón del mundo.
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Para este compromiso, la Inteligencia Artificial de Twitter (Grok) nos da su pronóstico de cara a este duelo. De hecho, en este duelo chocarán dos equipos que no perdieron en la fase de grupos, aunque, varios aficionados le dan más mérito a Japón por sus rivales (Países Bajos, Suecia y Túnez), que a Brasil (Marruecos, Haití y Escocia).
Pronóstico de Grok
- Victoria de Brasil (probabilidad ~55-60%)
- Marcador más probable: Brasil 2-1 Japón o 3-1
- Alternativas: Brasil gana en tiempo extra si es muy cerrado.
Razones:
- Calidad individual de Brasil (Vinicius, Rodrygo, Paquetá, Cunha, etc.) es superior.
- Japón puede marcar (BTTS sí es probable), pero le cuesta defender contra ataques rápidos.
- En fase eliminatoria, Brasil suele elevar el nivel.
Conclusión: Brasil debería avanzar, pero no será fácil. Japón puede complicarlo mucho, sobre todo si Brasil no entra concentrado. ¡Es un partidazo!
16avos de final del Mundial 2026
- Sudáfrica 0-1 Canadá — Domingo 28 de junio a la 1:00 pm, Los Ángeles (SoFi Stadium).
- Brasil vs. Japón — Lunes 29 de junio a las 11:00 am, Houston (NRG Stadium).
- Alemania vs. Paraguay — Lunes 29 de junio a las 2:30 pm, Boston (Gillette Stadium).
- Países Bajos vs. Marruecos — Lunes 29 de junio a las 7:00 pm, Monterrey (Estadio BBVA).
- Costa de Marfil vs. Noruega — Martes 30 de junio a las 11:00 am, Dallas (AT&T Stadium).
- Francia vs. Suecia — Martes 30 de junio a las 3:00 pm, Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium).
- México vs. Ecuador — Martes 30 de junio a las 7:00 pm, Ciudad de México (Estadio Azteca).
- Inglaterra vs Congo - Miércoles 1 de junio a la 1:00 pm en Atlanta
- Bélgica vs Senegal - Miércoles 1 de junio a las 2:00 pm en Seattle
- Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina — Miércoles 1 de julio a las 6:00 pm, San Francisco (Levi’s Stadium).
- España vs Austria - Jueves 2 de julio a las 2:00 pm en Los Angeles
- Portugal vs Croacia - Jueves 2 de julio a las 5:00 pm en Toronto
- Suiza vs Argelia - Jueves 2 de julio a las 9:00 pm en Vancouver
- Australia vs. Egipto — Viernes 3 de julio a las 12:00 am en Dallas
- Argentina vs. Cabo Verde — Viernes 3 de julio (Miami).
- Colombia vs Ghana - Viernes 3 de julio a las 7:30 pm en Kansas City