IA da su pronóstico Japón vs Brasil de los 16avos de final del Mundial 2026

Los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 nos trae un partido entre serios candidatos por lo menos a cuartos de final en la justa veraniega; Japón contra Brasil. Los pupilos de Carlo Ancelotti parten como ligeros favoritos al duelo contra el cuadro nipón, sin embargo, nadie puede descartar que los asiáticos den un batacazo en Houston y eliminen al pentacampeón del mundo.

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Para este compromiso, la Inteligencia Artificial de Twitter (Grok) nos da su pronóstico de cara a este duelo. De hecho, en este duelo chocarán dos equipos que no perdieron en la fase de grupos, aunque, varios aficionados le dan más mérito a Japón por sus rivales (Países Bajos, Suecia y Túnez), que a Brasil (Marruecos, Haití y Escocia).

Pronóstico de Grok

Victoria de Brasil (probabilidad ~55-60%)

Marcador más probable: Brasil 2-1 Japón o 3-1

Alternativas: Brasil gana en tiempo extra si es muy cerrado.

Razones:



Calidad individual de Brasil (Vinicius, Rodrygo, Paquetá, Cunha, etc.) es superior.

Japón puede marcar (BTTS sí es probable), pero le cuesta defender contra ataques rápidos.

En fase eliminatoria, Brasil suele elevar el nivel.

Conclusión: Brasil debería avanzar, pero no será fácil. Japón puede complicarlo mucho, sobre todo si Brasil no entra concentrado. ¡Es un partidazo!

16avos de final del Mundial 2026