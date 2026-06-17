Partidos GRATIS que transmitirá HOY TV Azteca en el Mundial 2026™, miércoles 17 de junio

HOY miércoles 17 de junio, las pantallas de TV Azteca se visten de gala para llevar uno de los platillos más suculentos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El imponente Dallas Stadium de Texas será el escenario donde Inglaterra y Croacia choquen en su debut dentro del Grupo L, un duelo con sabor a revancha y tintes históricos que podrás disfrutar completamente en VIVO y GRATIS.

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¡MARTINOLI, DR. GARCÍA Y ROSIQUE CAEN EN EL “NI SÍ NI NO”! Nadie se salva del reto | Copa Mundial de la FIFA 2026™

¿A qué hora y dónde ver el partido en México?

Para que no te pierdas ni un solo minuto de este choque de candidatos, TV Azteca ha preparado una cobertura multiplataforma espectacular. La transmisión contará con las inconfundibles voces del "Inmortal" Jorge Campos, Luis García y la narración estelar de Christian Martinoli.

Partido: Inglaterra vs. Croacia (Grupo L)

Inglaterra vs. Croacia (Grupo L) Horario: 13:40 horas (Tiempo del Centro de México)

13:40 horas (Tiempo del Centro de México) Canal en TV Abierta: Azteca 7

Plataformas Digitales: El sitio web oficial de aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.

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