Los partidos decisivos de hoy en la jornada 5 de la Champions League

Inicia la jornada 5 de la fase de grupos de la Champions League, jornada clave para los equipos rumbo a la clasificación a la siguiente ronda. Ocho encuentros son los que se jugarán este martes 28 de noviembre.

Lazio vs Celtics | Estadio Olímpico de Roma | 11:45 hrs.

A pesar de estar actualmente entre los dos primeros de su grupo de la Champions League, la temporada 2023/24 sigue siendo tumultuosa para la Lazio. Después de ser derrotado por 2-1 por último de la tabla de la Serie A, Salernitana, el sábado, el entrenador Maurizio Sarri arrojó abiertamente dudas sobre su futuro en el club, diciendo que sería "el primero en irse" si considerara que los problemas son por sus decisiones.

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Por su parte, el Celtic se encuentra al borde de la eliminación después de otra miserable campaña en el torneo (E1, P3), pero eso puede liberarlo para sobresalir aquí contra un rival al que derrotó 2-1 en casa y fuera en la Europa League hace cuatro años.

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Shakhtar vs Antwerp | Volksparkstadion | 11:45 hrs.

Shakhtar Donetsk tuvo un comienzo preocupante al perder dos de sus tres primeros partidos en el Grupo H, poniéndolo en riesgo de una salida en la fase de grupos por sexta campaña consecutiva. Estando con la espalda contra la pared, el Shakhtar recibió a los gigantes españoles del Barcelona en el Volksparkstadion en Hamburgo, y los Mineros cavaron profundo con una victoria fascinante por 1-0 para mantener vivas sus esperanzas en la Champions.

Habiendo perdido todos los compromisos hasta ahora, el equipo de Antwerp buscará dar la sorpresa.

Milan vs Borussia Dortmund | San Siro | 14:00 hrs.

Choque decisivo del AC Milan contra el Borussia Dortmund, ya que el equipo italiano sabe que una derrota aquí podría significar su eliminación de esta competición, siempre dependiendo del resultado del PSG contra el Newcastle.

El Dortmund está mucho mejor situado que el Milan para reservar su lugar en los octavos de final, ya que un par de victorias "en cero" contra el Newcastle le permiten llegar a la quinta jornada como el primero del Grupo F.

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Barcelona vs Porto | Estadio Olímpico Lluís Companys | 14:00 hrs.

La derrota ante Shakhtar Donetsk ha sido un tropiezo que ha complicado la que sería la primera clasificación del Barcelona para los octavos de final de la competición en tres temporadas. Lleno de dudas, el conjunto de Xavi afronta uno de sus compromisos más importantes de la campaña, con tres puntos en juego que sellarían su ansiado pase a las eliminatorias.

Empatado a nueve puntos con Barcelona, el Porto ocupa la segunda posición del grupo H, habiendo caído ante los azulgranas en la segunda jornada con un gol de Ferran Torres al borde del descanso. Los dragones parecen bien preparados para aprovechar la irregularidad de su rival y tomarse la revancha de la derrota en el Dragão.

Feyenoord vs Atlético de Madrid | De Kuip | 14:00 hrs.

Con la moral en alto el Feyenoord encara un duelo crucial contra el Atlético de Madrid. Solo dos puntos separan a los tres primeros en el grupo E, y el equipo de Santiago Giménez arrebatará el liderato al Atlético si amplía su registro perfecto como local en la presente edición (G2) y la Lazio no pasa del empate frente al Celtic.

El Atlético de Madrid depende de sí mismo para asegurarse el pase a los octavos este martes, algo que lograría añadiendo una victoria a las dos sumadas en siete visitas a clubs neerlandeses (G2, E2, P3).

Manchester City vs RB Leipzig | Etihad Stadium | 14:00 hrs.

Si bien está interesado en hacer del Etihad un lugar más intimidante para visitar, Manchester City ha hecho un buen trabajo al respecto, ya que está invicto en 28 partidos europeos en casa (G26, E2). Ya asegurado un lugar para la siguiente fase, el equipo de Guardiola sabe que simplemente ampliar ese récord local aquí será suficiente para ganar su grupo por séptima temporada consecutiva.

Al igual que el City, el Leipzig ya ha llegado a los octavos de final y ahora compite por el primer puesto con su rival de turno.

PSG vs Newcastle | Parque de los Príncipes | 14:00 hrs.

El PSG ocupa el segundo lugar en el Grupo F (G2, P2), pero con los cuatro equipos separados por solo tres puntos, la clasificación podría decidirse en el último momento, lo que hace que cada punto sea crucial.

Duro desafío tendrá el Newcastle, y su récord europeo en Francia es pobre con solo una victoria en dicho país en sus anteriores campañas en la Europa League / UEFA Cup (E1, P4).

Young Boys vs Estrella Roja | Stadion Wankdorf | 14:00 hrs.

Este duelo será por el honor ya que los dos equipos se encuentran eliminados con una sola unidad.