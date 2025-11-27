Partidos de HOY jueves 27 de noviembre en la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Este jueves 27 de noviembre del 2025, se disputa el último juego de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. El encuentro que se va a disputar es el Chivas vs Cruz Azul en el Estadio Akrón.

Se miden el sexto lugar contra el tercer lugar en punto de las 20:06 horas tiempo del centro de México, ambos equipos buscan ppoder ganar el encuentro, tener ventaja y acercarse a clasificar a las Semifinales del torneo.



Chivas vs Cruz Azul

20:06 horas tiempo del centro de México

Estadio Akron

Así llegan Chivas y Cruz Azul

El conjunto de Rebaño llega ubicado en el sexto lugar de la tabla con 29 puntos conseguidos luego de ganar nueve encuentros, empatar dos y perder seis.

Por otra parte, Cruz Azul llega en el tercer lugar de la tabla con 35 puntos conseguidos luego de ganar 10 encuentros, empatar cinco y perder dos.

Los dos clubes llegan de descansar dos semanas al no tener partidos amistoso durante esas fechas, por lo que ciertos jugadores podrían estar fuera de ritmo.

El club que llega en mejor ritmo es Chivas pues llega de ganar sus últimos tres encuentros de torneo regular, mientras que la Máquina terminó perdiendo la última jornada ante Pumas.