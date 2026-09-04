¿Qué partidos de la Liga MX se juegan HOY viernes 4 de septiembre, en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX?
La Liga MX avanza y ha llegado el torneo Apertura 2026 a la Jornada 7 con un atractivo juego en el que los equipos se juegan mucho; además esta es la agenda completa de la fecha 7.
La Jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, tendrá una agenda llena de emociones que comienza este mismo viernes 4 de septiembre, en e que la cartelera solo presenta un partido en el que se enfrentan los Bravos de Juárez en contra de los Tuzos del Pachuca.
Este importante encuentro del torneo mexicano lo podrás ver EN VIVO a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con la narración y comentarios del mejor equipo, que llevará las acciones de una rivalidad que en los últimos 5 juegos tiene un ligero dominio de los Bravos, por lo que Tuzos quieren emparejar los resultados, pero más allá de los antecedentes, les urge sacar resultados que los coloque en mejor posición en esta competencia.
Horario y dónde ver el partido de Juárez vs Pachuca
El partido de Bravos de Juárez en contra de Pachuca, sucederá este viernes 4 de septiembre y la transmisión la podrás seguir EN VIVO desde las 8:50 de la noche en las siguientes vías:
Transmisión: Azteca Siete
Transmisión: aztecadeportes.com y app
La cartelera completa de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX
Por la actividad de equipos en Leagues Cup América, Monterrey, León y Toluca solo 5 de los 9 partidos de la Jornada 7 se jugarán durante este mismo fin de semana. El resto ha sido reprogramado acomodando el calendario por la carga de trabajo.
Viernes 4 de septiembre
- FC Juárez vs Pachuca | 21:00 horas | Estadio Olímpico Benito Juárez
Sábado 5 de septiembre
- Atlético de San Luis vs Chivas | 17:00 horas | Estadio Alfonso Lastras
- Tigres vs Necaxa | 19:00 horas | Estadio Universitario
- Atlas vs Atlante | 21:00 horas | Estadio Jalisco
Antecedentes de partidos entre Bravos de Juárez vs Pachuca
Pachuca 2-0 Juárez 7 febrero 2026
Juárez 2-1 Pachuca 23 noviembre 2026
Juárez 2-2 Pachuca 18 octubre 2025
Juárez 2-2 Pachuca 1 marzo 2025
Pachuca 0-1 Juárez 9 noviembre 2024
🚍 | Aquí vamos los Tuzos... ¡Rumbo a Ciudad Juárez, Chihuahua! pic.twitter.com/K6GVDmx3fz— Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) September 3, 2026