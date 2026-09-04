¿Qué partidos de la Liga MX se juegan HOY viernes 4 de septiembre, en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX?

La Jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, tendrá una agenda llena de emociones que comienza este mismo viernes 4 de septiembre, en e que la cartelera solo presenta un partido en el que se enfrentan los Bravos de Juárez en contra de los Tuzos del Pachuca.

Este importante encuentro del torneo mexicano lo podrás ver EN VIVO a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con la narración y comentarios del mejor equipo, que llevará las acciones de una rivalidad que en los últimos 5 juegos tiene un ligero dominio de los Bravos, por lo que Tuzos quieren emparejar los resultados, pero más allá de los antecedentes, les urge sacar resultados que los coloque en mejor posición en esta competencia.

Horario y dónde ver el partido de Juárez vs Pachuca

El partido de Bravos de Juárez en contra de Pachuca, sucederá este viernes 4 de septiembre y la transmisión la podrás seguir EN VIVO desde las 8:50 de la noche en las siguientes vías:

Transmisión: Azteca Siete

Transmisión: aztecadeportes.com y app

La cartelera completa de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX

Por la actividad de equipos en Leagues Cup América, Monterrey, León y Toluca solo 5 de los 9 partidos de la Jornada 7 se jugarán durante este mismo fin de semana. El resto ha sido reprogramado acomodando el calendario por la carga de trabajo.

Viernes 4 de septiembre



FC Juárez vs Pachuca | 21:00 horas | Estadio Olímpico Benito Juárez

Sábado 5 de septiembre



Atlético de San Luis vs Chivas | 17:00 horas | Estadio Alfonso Lastras

Tigres vs Necaxa | 19:00 horas | Estadio Universitario

Atlas vs Atlante | 21:00 horas | Estadio Jalisco

Antecedentes de partidos entre Bravos de Juárez vs Pachuca

Pachuca 2-0 Juárez 7 febrero 2026

Juárez 2-1 Pachuca 23 noviembre 2026

Juárez 2-2 Pachuca 18 octubre 2025

Juárez 2-2 Pachuca 1 marzo 2025

Pachuca 0-1 Juárez 9 noviembre 2024