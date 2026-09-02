Los dos partidos de la Jornada 7 de la Liga BBVA MX que serán transmitidos por TV Azteca

En actividad de la Jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, TV Azteca transmitirá dos partidos de esta fecha regular haciendo escalas en Juárez y en Nuevo León, comenzando con el Viernes Botanero de este viernes 4 de septiembre.

En Juárez, los Bravos que son sotaneros se enfrentarán al equipo de Pachuca que está muy lejos d ella zona de calificación pero aún quedan muchas jornadas por delante y oportunidades para escalar posiciones.

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En el Volcán el día sábado, Tigres se enfrentará a los Rayos del Necaxa que de visita quieren sorprender a unos felinos que arrastran un comienzo difícil de torneo.

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Los partidos de TV AZTECA en la Jornada 7 de la Liga MX

Juárez vs Pachuca | Viernes 4 septiembre | 8:50 PM | Transmisión Azteca Siete aztecadeportes.com y app

Tigres vs Necaxa | Sábado 5 septiembre | 6:50 PM | Transmisión Azteca Siete aztecadeportes.com y app

Los antecedentes de Juárez vs Pachuca

En el antecedente de los últimos 5 partidos del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, Juárez domina a los Tuzos, con dos victorias para los fronterizos, dos empates y solo una victoria para la escuadra de Pachuca, la cual ocurrió este mes de febrero.

Pachuca 2-0 Juárez 7 febrero 2026

Juárez 2-1 Pachuca 23 noviembre 2026

Juárez 2-2 Pachuca 18 octubre 2025

Juárez 2-2 Pachuca 1 marzo 2025

Pachuca 0-1 Juárez 9 noviembre 2024

Los antecedentes de Tigres vs Necaxa

En los antecedentes de partidos de Necaxa y Tigres, los felinos llevan mano con dos victorias ante los hidrocálidos y tres empates, el último ocurrido en abril de este año en el Estadio Victoria.

Necaxa 1-1 Tigres 18 abril 2026

Tigres 5-3 Necaxa 18 abril 2025

Tigres 2-2 Necaxa 11 mayo 2025

Necaxa 0-0 Tigres 8 mayo 2025

Necaxa 1-2 Tigres 1 marzo 2025