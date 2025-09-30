Los partidos de la Jornada 2 del Mundial Sub-20 que se jugarán hoy martes 30 de septiembre de 2025

Este martes 30 de septiembre, continúa la emoción del Mundial Sub-20 Chile 2025 con la Jornada 2, donde cuatro selecciones podrían dar un paso firme hacia los octavos de final. La acción se concentra en los Grupos A y B, con partidos que prometen intensidad, talento juvenil y estadios repletos de pasión.

Egipto vs Nueva Zelanda

Desde las 14:00 horas (tiempo del centro de México), el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos será testigo del choque entre Egipto y Nueva Zelanda. Los africanos, que cayeron ante Japón en su debut, buscarán redimirse con un juego físico y vertical. Por su parte, los oceánicos intentarán imponer su velocidad y orden táctico tras una derrota ajustada ante Chile.

Panamá vs Ucrania

Simultáneamente, en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Panamá enfrentará a Ucrania en un duelo vital para los canaleros. Tras perder 3-2 ante Paraguay, los dirigidos por Jorge Dely Valdés necesitan sumar para mantener vivas sus aspiraciones. Ucrania, por su parte, llega con confianza tras vencer a Corea del Sur y podría asegurar su pase a la siguiente ronda con otro triunfo.

Chile vs Japón

A las 17:00 horas, La Roja Sub-20 buscará su segunda victoria ante Japón en el coloso de Ñuñoa. El equipo de Nicolás Córdova, que venció agónicamente a Nueva Zelanda en su debut, se enfrentará a una escuadra nipona que mostró solidez al derrotar 2-0 a Egipto. Con entradas agotadas y un ambiente electrizante, Chile sueña con avanzar como líder del Grupo A.

Paraguay vs Corea del Sur

En paralelo, Paraguay y Corea del Sur medirán fuerzas en Valparaíso. Los guaraníes llegan motivados tras golear a Panamá, mientras que los asiáticos buscarán recuperarse tras su tropiezo ante Ucrania. Se espera un duelo táctico y parejo, donde cada detalle podría marcar la diferencia.

