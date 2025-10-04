España 0-0 Brasil sub 20: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY sábado 4 de octubre, partido del Mundial de Chile; marcador online y or internet

Este sábado 4 de octubre, el Mundial Sub-20 Chile 2025 vivirá uno de sus partidos más esperados: España vs Brasil, correspondiente a la Jornada 3 del Grupo C. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en simultáneo con el México vs Marruecos.

Te puede interesar: México vs Marruecos: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY sábado 4 de octubre del Mundial Sub-20; marcador online y por internet

Ambas selecciones llegan con urgencia de sumar. España y Brasil tienen un punto cada uno tras empatar con México y perder ante Marruecos, por lo que este partido es de vida o muerte: el ganador podría avanzar como segundo lugar del grupo, mientras que el perdedor quedaría eliminado.

La Furia Roja, dirigida por Paco Gallardo, ha mostrado buen manejo de balón pero poca contundencia. El mediocampista Pablo Garcia y el delantero Iker Peña han sido los más desequilibrantes, aunque el equipo necesita mayor precisión en el último tercio.

Por su parte, la Canarinha, bajo el mando de Ramon Hubner, ha sido explosiva en ataque pero vulnerable en defensa. El delantero Deivid Washington y el medio Joao Cruz han generado peligro constante, pero los errores defensivos ante Marruecos les costaron caro.

