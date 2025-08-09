Nuevo capítulo neerlandés para un delantero mexicano

El delantero mexicano Stéphano Carrillo, de apenas 19 años, continuará su desarrollo en el fútbol europeo tras ser cedido por el Feyenoord al FC Dordrecht, club de la Segunda División de Países Bajos, para la temporada 2025-2026. El préstamo será por un año, aunque el Feyenoord se reservó la opción de repescarlo a los seis meses, dependiendo de su rendimiento.

Christian Martinoli y Luis García en la pluma con Valdano | Balón de Oro | Los Protagonistas

¿Cuánto pagó el Feyenoord por Stéphano Carrillo?

Carrillo llegó al Feyenoord en enero de 2025 procedente del Santos Laguna, en una operación cercana a los 3 millones de dólares, que incluyó el 85% de sus derechos federativos. Aunque fue considerado una de las promesas ofensivas del club de Róterdam, su participación fue limitada: apenas disputó tres partidos con el primer equipo y seis con la escuadra sub-21, donde anotó dos goles.

TE PUEDE INTERESAR:

La decisión de enviarlo a Dordrecht responde a la necesidad de que el joven atacante sume minutos de juego en un entorno competitivo pero menos exigente que la Eredivisie. El FC Dordrecht, ubicado a solo 15 minutos de Róterdam, es considerado un club filial del Feyenoord, lo que permitirá un seguimiento cercano de su evolución.

Stéphano será dirigido por Dirk Kuyt, exdelantero del Liverpool y Feyenoord, quien ahora busca consolidarse como técnico desarrollando talento joven. El mexicano también viene de participar con la Selección Mexicana Sub-23 en el Torneo Maurice Revello, donde dejó buenas sensaciones.

¿Cuál es la opinión del técnico del Feyenoord de Stéphano Carrillo?

Mark Ruijl, director técnico del Feyenoord, explicó: “Stéphano se ha desarrollado muy bien desde su llegada. Creemos que acumular minutos en Dordrecht, junto con la conexión diaria con Feyenoord, es el paso ideal para que siga creciendo”.

Para Carrillo, esta cesión representa una oportunidad clave para demostrar su potencial, ganar ritmo competitivo y consolidarse como una de las promesas más importantes del fútbol mexicano en Europa. El reto está sobre la mesa, y el camino hacia la Eredivisie comienza en Dordrecht.

