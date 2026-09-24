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Fútbol

Los partidos de la Fecha FIFA que se jugarán HOY jueves 24 de septiembre de 2026

Conoce todos los partidos que se disputan HOY jueves 24 de septiembre de 2026 correspondientes a la Fecha FIFA

Cristiano Ronaldo sobre la opinión de los demás: “En mi mente soy siempre el mejor, no me importa lo que la gente piensa”

Escrito por: Iván Vilchis

Este jueves 24 de septiembre de 2026, inició con la actividad de los partidos amistosos de la Fecha FIFA de septiembre-octubre. Muchas selecciones regresan a la actividad tras disputar el Mundial 2026.

Los partidos que se dipsutan HOY en la fecha FIFA

Un día lleno de actividad con partidos en la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, Liga de las Naciones de la UEFA y Liga de Naciones de Concacaf.

Los juegos que se disputan hoy correspondientes a la Copa Africana, siendo la Jornada 1 de actividades son:

Eliminatorias Copa Africana de Naciones 2027

  • Camerún vs Comoras en punto de las 13 horas tiempo del centro de México.
  • Costa de Marfil vs Ghana en punto de las 13 horas tiempo del centro de México.
  • Sierra Leona vs Zimbabue en punto de las 13 horas tiempo del centro de México.
  • Túnez vs Uganda en punto de las 13 horas tiempo del centro de México.

En la actividad de la UEFA Nations League, los juegos que se disputan correspondiente a la Jornada 1 son:

  • Países Bajos vs Alemania en punto de las 12:45 horas tiempo del centro de México.
  • Portugal vs Gales en punto de las 12:45 horas tiempo del centro de México.
  • Noruega vs Dinamarca en punto de las 12:45 horas tiempo del centro de México.
  • Serbia vs Grecia en punto de las 12:45 horas tiempo del centro de México.
  • Austria vs Israel en punto de las 12:45 horas tiempo del centro de México.
  • Kosovo vs República de Irlanda en punto de las 12:45 horas tiempo del centro de México.
  • Liechtenstein vs Lituania en punto de las 12:45 horas tiempo del centro de México.

Los encuentros que se van a disputar por parte de la Concacaf Nations League correspondiente a la Jornada 1 son:

  • Puerto Rico vs Guyana en punto de las 13 horas tiempo del centro de México.
  • República Dominicana vs Nicaragua en punto de las 18 horas tiempo del centro de México.
  • Islas Caimán vs Dominica en punto de las 18:10 horas tiempo del centro de México.
  • Haití vs Trinidad y Tobago en punto de las 18:20 horas tiempo del centro de México.
  • Costa Rica vs Curazao en punto de las 20 horas tiempo del centro de México.

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