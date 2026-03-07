Partidos de México que transmitirá TV Azteca en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Como es una costumbre TV Azteca está presente en los grandes momentos del deporte y en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 no es la excepción.

Javier Aguirre sobre el debut en el Mundial 2026: ''Sudáfrica es una incógnita’’

La fiesta mundialista marcará un hito histórico para México, no solo por ser uno de los países anfitriones junto con Estados Unidos y Canadá, sino también porque la Selección Nacional debutará en casa ante su afición y TV Azteca transmitirá en vivo los tres partidos de la fase de grupos del conjunto dirigido por Javier ‘Vasco’ Aguirre, garantizando cobertura total y gratuita para millones de aficionados.

México vs Sudáfrica - Estadio Ciudad de México - 11 de junio

El primer compromiso será el jueves 11 de junio a las 13:00 horas en el Estadio Ciudad de México, donde México enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural del torneo. Este encuentro no solo abrirá la justa mundialista, sino que también pondrá a prueba al equipo azteca frente a un rival africano que buscará dar la sorpresa.

México vs Corea del Sur - Estadio Guadalajara - 18 de junio

Posteriormente, la Selección Mexicana viajará al estado de Jalisco para disputar su segundo partido. El jueves 18 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Guadalajara, México se medirá contra Corea del Sur. Este duelo promete intensidad, ya que los asiáticos han demostrado ser una selección competitiva y con gran velocidad, lo que exigirá máxima concentración de los mexicanos.

México vs Repechaje UEFA - Estadio Ciudad de México - 24 de junio

Finalmente, el tercer encuentro de la fase de grupos será nuevamente en la capital. El miércoles 24 de junio en el Estadio Ciudad de México, la Selección Azteca enfrentará al ganador del repechaje europeo, que podría ser Dinamarca, República Checa, Irlanda o Macedonia del Norte. Este partido será clave para definir la clasificación a la siguiente ronda y, dependiendo de los resultados previos, podría convertirse en una auténtica lucha por el primer puesto del Grupo A.

¿Dónde ver los partidos de la Selección Mexicano en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Los tres encuentros de la Selección Mexicana en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 lo podrás ver EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca por Azteca 7, nuestro sitio la APP de Azteca Deportes, con la narración y análisis de los mejores, Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Jorge Valdano, Iker Casillas, David Medrano, entre otros.

