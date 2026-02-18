FECHA EXACTA en la que se juegan los partidos de repechaje internacional de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Las fechas exactas en las que se disputarán los partidos de repechaje internacional para definir los últimos dos boletos a la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrán lugar entre el 26 y el 31 de marzo de 2026, con encuentros programados en dos sedes: el Estadio de Guadalajara y el Estadio de Monterrey.

¿Cuáles selecciones disputarán el repechaje internacional?

Seis selecciones provenientes de cinco confederaciones: Bolivia (CONMEBOL), República Democrática del Congo (CAF), Irak (AFC), Jamaica (CONCACAF), Nueva Caledonia (OFC) y Surinam (CONCACAF) disputarán las dos plazas que quedan disponibles para la fiesta mundialista.

El formato contempla dos rondas: primero se jugarán las semifinales el jueves 26 de marzo, y posteriormente, los ganadores se enfrentarán en la fase decisiva el martes 31 de marzo, donde se otorgarán los dos últimos cupos para Copa Mundial de la FIFA que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Este repechaje internacional, oficialmente denominado FIFA World Cup 2026 Play-Off Tournament, representa una oportunidad histórica para selecciones que rara vez han estado en la máxima cita del fútbol. La elección de México como sede refuerza el papel del país como anfitrión clave en el proceso clasificatorio y como uno de los mercados más importantes para la FIFA.

¿Cuándo se jugarán los partidos de repechaje internacional de la Copa Mundial de la FIFA y dónde?

Jueves 26 de marzo

Nueva Caledonia vs Jamaica

Estadio de Guadalajara

20:00 horas tiempo del centro de México

Jueves 26 de marzo

Bolivia vs Surinam

Estadio de Monterrey

17:00 ajoras tiempo del centro de México

Martes 31 de marzo

República Democrática del Congo vs ganador de Nueva Caledonia y Jamaica

Estadio de Guadalajara

Martes 31 de marzo

Irak vs ganador de Bolivia y Surinam

Estadio de Monterrey

Cabe recordar que la Copa Mundial de la FIFA 2026 será la primera con 48 equipos, lo que amplía las posibilidades de clasificación y otorga mayor relevancia a este repechaje.

Con estas fechas ya definidas, el camino hacia el Mundial está prácticamente completo. El 31 de marzo de 2026, al concluir el repechaje, se conocerán los 48 equipos que competirán en el torneo más grande en la historia de la FIFA.

