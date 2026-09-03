Los partidos que se jugarán mañana viernes 4 de septiembre de la Jornada 7 del Apertura 2026

Este viernes 4 de septiembre del 2026, inicia la actividad de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, un fin de semana que solo tendrá 5 partidos pues 4 fueron pospuestos por la final de la Leagues Cup 2026.

Los partidos que se disputan este viernes 4 de septiembre de la Jornada 7

Para este viernes 4 de septiembre, solo tendremos un partido. El único encuentro que se tendrá en el clásico Viernes Botanero es el Juárez vs Pachuca en el Estadio Olímpico Benito Juárez con un horario de las 21:00 horas tiempo del centro de México.

Así vas a poder ver EN VIVO y GRATIS el Juárez vs Pachuca

El encuentro lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes en punto de las 21 horas tiempo del centro de México.

Con la narración y análisis de 'Warrior' Guerrero, Zague, David Medrano, Lalo Ruiz y Mauricio Gutiérrez.

Juárez vs Pachuca

Fecha: viernes 4 de septiembre

Horario: 21:00 horas tiempo del centro de México

Lugar: Estadio Olímpico Benito Juárez

La transmisión arranca en punto de las 20:50 horas tiempo del centro de México. Dos encuentros

Asú llegan Juárez y Pachuca

Los Bravos buscarán aprovechar su condición de local para sumar sus primeras unidades en el torneo al llegar con seis derrotas de forma consecutiva y ubicarse en el último lugar de la tabla. La llegada de su nuevo entrenador Gustavo Lema, ilusiona a la afición para poder salir de la mala racha de resultados.

Por otra parte, Pachuca llega con un plantel que combina experiencia y juventud. No llega en el mejor momento al tener una racha de cinco juegos sin poder ganar, con tres derrotas y dos empates. Se ubica en el lugar 15 con cinco puntos al tener una victoria, dos empates y tres derrotas.