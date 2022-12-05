Galería: Así se vivió el pase de Brasil a los cuartos de final

La primera fase de eliminación directa de la Copa del Mundo Qatar 2022 está a punto de concluir en su ronda de octavos de final para dar paso a los cuartos, instancia a la que la Selección de Brasil ya aseguró su lugar tras imponerse de manera contundente al representativo de Corea del Sur por cuatro goles a uno sobre la cancha del Estadio 974.

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Las diferencias que tienen las grandes potencias en Qatar 2022 | Protagonistas Extra

Goles de Vinicious, Neymar, Richarlison y Lucas Paquetá sellaron el triunfo de la “Scratch du Oro”, mientras que Seungho Park descontó por los “Tigres de Asia”

Como lo destacado del partido, resalta el regreso del delantero Neymar tras haberse lesionado en el primer partido de fase de grupos contra Serbia y el debut del portero Weverton, quién hizo su presentación en una justa mundialista.

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