Heung Min Son: Máximo goleador de Corea del Sur en Mundiales
El delantero de la Selección de Corea del Sur, Heung Min Son, continúa ostentando la marca como goleador histórico de su país en Copas del Mundo
La Copa del Mundo Qatar 2022 continúa su marcha con los octavos de final de la competición más importante del mundo, ronda que enfrentó a la Selección de Corea del Sur en contra del representativo de Brasil, en donde la escuadra asiática no pudo hacerle frente y terminó cayendo por cuatro goles a uno frente a los cariocas, en donde, Heung Min Son, poco o nada pudo hacer para evitar la derrota de su nación.
Sin duda, el jugador más destacado de los "Tigres de Asia", fue el número 7, quién lideró a su escuadra en una dramática fase de grupos para terminar en tecer lugar y con ello acceder a los octavos de final tras dos justas mundialistas al hilo en las que se despidieron en primera ronda y que incluyó una sorpresiva victoria en contra de Portugal en la última jornada, además de un empate sin anotaciones frente a Uruguay y una caída ante Ghana.
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Actualmente, el capitán de la Selección de Corea del Sur ostenta la marca de ser el goleador histórico de su combinado nacional en todas las competiciones, de los cuales tres han sido en Copas del Mundo, haciéndolo también el futbolista surcoreano que más anotaciones ha realizado en un mundial.
El atacante del Tottenham Hotspur FC, ha disputado un total de 10 partidos en Copas del Mundo con su selecionado, habiendo marcado su primer tanto en un certamen mundialista en Brasil 2014 frente a Argelia, partido que terminó en derrota de 4-2 para los coreanos, posteriormente se haría presente dos veces en el marcador en la competición de Rusia 2018 en la caída de 2-1 ante México y en la victoria contra Alemania.
Lamentablemente, no pudo contribuir con goles para su escuadra en Qatar 2022.
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