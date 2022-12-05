Heung Min Son: Máximo goleador de Corea del Sur en Mundiales

La Copa del Mundo Qatar 2022 continúa su marcha con los octavos de final de la competición más importante del mundo, ronda que enfrentó a la Selección de Corea del Sur en contra del representativo de Brasil, en donde la escuadra asiática no pudo hacerle frente y terminó cayendo por cuatro goles a uno frente a los cariocas, en donde, Heung Min Son, poco o nada pudo hacer para evitar la derrota de su nación.

KAZAN, RUSSIA - JUNE 27: Son Heung-Min of Korea Republic celebrates scoring his sides second goal during the 2018 FIFA World Cup Russia group F match between Korea Republic and Germany at Kazan Arena on June 27, 2018 in Kazan, Russia. (Photo by Catherine Ivill/Getty Images)|Catherine Ivill/Getty Images

Sin duda, el jugador más destacado de los "Tigres de Asia", fue el número 7, quién lideró a su escuadra en una dramática fase de grupos para terminar en tecer lugar y con ello acceder a los octavos de final tras dos justas mundialistas al hilo en las que se despidieron en primera ronda y que incluyó una sorpresiva victoria en contra de Portugal en la última jornada, además de un empate sin anotaciones frente a Uruguay y una caída ante Ghana.

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Actualmente, el capitán de la Selección de Corea del Sur ostenta la marca de ser el goleador histórico de su combinado nacional en todas las competiciones, de los cuales tres han sido en Copas del Mundo, haciéndolo también el futbolista surcoreano que más anotaciones ha realizado en un mundial.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Uruguay v South Korea - Education City Stadium, Al Rayyan, Qatar - November 24, 2022 South Korea’s Son Heung-min in action with Uruguay’s Martin Caceres REUTERS/Kim Hong-Ji|KIM HONG-JI/REUTERS

El atacante del Tottenham Hotspur FC, ha disputado un total de 10 partidos en Copas del Mundo con su selecionado, habiendo marcado su primer tanto en un certamen mundialista en Brasil 2014 frente a Argelia, partido que terminó en derrota de 4-2 para los coreanos, posteriormente se haría presente dos veces en el marcador en la competición de Rusia 2018 en la caída de 2-1 ante México y en la victoria contra Alemania.

Lamentablemente, no pudo contribuir con goles para su escuadra en Qatar 2022.

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