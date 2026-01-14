Checo Pérez ya ve su nuevo auto: Cadillac presenta decoración especial antes de salir a pista

Cadillac continúa dando pasos firmes rumbo a su esperado debut en la Fórmula 1 junto a Checo Pérez y, a pocos días del arranque de los test privados en Barcelona, la escudería estadounidense confirmó que utilizará una decoración especial en su monoplaza durante estas pruebas.

El anuncio no es casual. El equipo busca proteger información sensible de su proyecto técnico en una etapa clave de desarrollo, justo cuando comienza a rodar en pista con mayor regularidad antes de su estreno oficial en el Gran Premio de Australia.

Aunque la imagen que se verá en Barcelona no será la definitiva para el arranque de la temporada, sí marcará el primer gran vistazo público al concepto visual de Cadillac en la máxima categoría del automovilismo.

Una imagen estratégica para esconder el verdadero potencial

La decoración que Cadillac llevará a los test será monocromática, con un diseño sobrio y minimalista, donde destaca una reinterpretación moderna del icónico escudo de la marca. El objetivo es claro: evitar que rivales y observadores puedan identificar detalles aerodinámicos clave del monoplaza.

Este tipo de estrategias no son nuevas en la Fórmula 1, especialmente para equipos que llegan con proyectos ambiciosos y que desean minimizar la exposición técnica antes del inicio oficial del campeonato.

Cadillac competirá en su temporada inaugural con un chasis desarrollado en Inglaterra y motores Ferrari, mientras avanza en paralelo con la construcción de su propia unidad de potencia, prevista para 2028.

This is our Barcelona Shakedown livery. Here's what that means: pic.twitter.com/pkXBFvd0hy — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 13, 2026

Checo Pérez, Bottas y un debut con sello estadounidense

La presentación de esta decoración especial tendrá un escenario muy particular: el Super Bowl . Cadillac aprovechará el evento deportivo más importante de Estados Unidos para mostrar al mundo su monoplaza de pruebas, reforzando así su identidad y conexión con el mercado estadounidense.

En lo deportivo, el equipo ya trabaja con sus dos pilotos confirmados. Sergio Pérez completó recientemente un test de adaptación en Italia con maquinaria Ferrari, enfocado en la integración con ingenieros y mecánicos. Por su parte, Valtteri Bottas ya se incorporó al trabajo en las instalaciones cercanas a Silverstone, donde realizó pruebas de asiento tras desvincularse de Mercedes a finales de 2025.