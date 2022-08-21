Pato O’Ward termina cuarto en el Bommarito 500 de La IndyCar

Estados Unidos. El estadounidense Josef Newgarden (Team Penske) se impuso en un apasionante duelo con el neozelandés Scott McLaughlin (Team Penske) en el Bommarito 500, y escaló dos posiciones en la general para quedar a tan solo tres puntos del líder Will Power (Team Penske), en un día en el que el español Álex Palou (Chip Ganassi) acabó noveno.

Resumen: E-Prix de Seúl R16 | Formula E

Es su triunfo número veinticinco en IndyCar, la quinta victoria de la temporada que le deja a las puertas de conseguir su tercer campeonato (el último lo celebró en el año 2019).

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El mexicano Pato O’Ward termina en la cuarta posición

El mexicano Pato O’Ward (McLaren-Chevrolet) arrancó la carrera desde la séptima posición y con una gran salida y un excelente pilotaje en las primeras vueltas, rápidamente se situó en la pelea por el podio.

Tras la reanudación después de la lluvia, fue protagonista en la lucha por el tercer puesto, pero quedó atrás ante el impresionante final de carrera de Malukas, cayendo hasta la cuarta plaza.

Pocas vueltas antes de que se detuviera la carrera por lluvia, Josef Newgarden había perdido el primer puesto con su compañero Scott McLaughlin al detenerse en boxes, pero en la reanudación supo reponerse y regresar al liderato de la prueba hasta el final.

Al bajar del monoplaza puso en valor el apoyo y la confianza recibidos: “Este equipo es muy paciente conmigo, he perdido la calma un par de veces. Es frustrante para nosotros. Nos sentimos pequeños, no es culpa de nadie, a veces estás en el lugar y momento equivocados. Nos está pasando mucho este año y pensaba que nos iba a suceder de nuevo esta noche”.

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Su apasionante duelo con Scott McLaughlin, compañero de equipo, ha sido una de las atracciones del fin de semana en Madison: “Scott quiere ganar también, me encanta eso de nosotros, tenemos una gran relación. Los dos queremos ganar, peleó muy bien contra mi, no tenemos cómo agradecer todo lo que ha hecho el equipo Penske”.

¿Cuál es la próxima carrera de Indicar? El campeonato de IndyCar viaja ahora a la costa oeste para definir al campeón en las últimas dos pruebas, la próxima será en Portland el 4 de septiembre, para cerrar una semana después en Monterrey en el circuito de Laguna Seca.

Con Información de EFE