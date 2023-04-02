El mexicano Pato O’Ward es líder de la NTT Indycar Series

El piloto mexicano Pato O’Ward terminó en el segundo puesto del Texas Motor Speedway para después de dos carreras ser el líder del campeonato de la NTT Indycar Series.

Pato quedó debajo del ganador, por segunda vez en forma consecutiva de esta carrera, Josef Newgarden.

Newgarden condujo su Chevrolet No. 2 PPG Team Penske pasando al Chevrolet Arrow McLaren No. 5 de Pato O'Ward por el liderato en la vuelta 249 de 250 vueltas momentos antes de que Romain Grosjean se estrellara en la curva 2 terminando la carrera bajo bandera amarilla.

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Pato O'Ward y Newgarden intercambiaron el liderato cinco veces en las últimas ocho vueltas antes del incidente que puso fin a la carrera, una lucha por el liderato de las más impresionante en una carrera en ovalo hasta el momento.

Newgarden tomó la delantera en la vuelta 242 y O'Ward recuperó el primer puesto una vuelta después. Luego fue el turno de Newgarden de tomar la punta en la vuelta 244, con O'Ward adelantando en la vuelta 247.

Josef Newgarden, ganador del Texas Motor Speedway

Newgarden finalmente se puso al frente justo a tiempo en la vuelta 249, solo unos cuantos segundos antes de que ondeara la bandera amarilla por última vez. En total, la carrera contó con 26 cambios de liderazgo entre ocho pilotos.

El español Alex Palou, campeón de la categoría en la temporada 2021, culminó la carrera en la tercera posición.

Después de dos competencias, Pato O’Ward es líder de la categoría de la Indycar Series con 82 puntos luego de sus dos segundos lugares. El mexicano es perseguido por Marcus Ericsson, ganador del Gran Prix de San Petersburgo, que tiene en su cuenta con 75 unidades.

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El tercer puesto lo ocupa Scott Dixon con 67 puntos.

La próxima carrera de NTT I Indycar Series es el Gran Premio Acura de Long Beach el domingo 16 de abril en las calles de Long Beach, California.