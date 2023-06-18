El mexicano Pato O’Ward se sube al podio en Road America

El piloto mexicano Pato O’Ward se subió al podio en Wisconsin en el Circuito ‘Road America’ de la IndyCar 2023, carrera que fue ganada por el español Alex Palou (Chip Ganassi)

O’Ward (Arrow McLaren) culminó tercero, detrás de Newgarden que fue segundo.

Alex Palou (Chip Ganassi) aumentó su distancia respecto a los demás candidatos por el título de la IndyCar 2023.

El piloto español, que partía desde la tercera posición en parrilla, encarrila dos triunfos consecutivos tras el logrado también en Detroit hace dos semanas y se sube a lo más alto del cajón por tercera vez en el presente curso, sumándole la victoria en mayo en el circuito de Indianápolis. Ningún otro piloto lo ha conseguido tantas veces en el actual campeonato.

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Palou es líder destacado y suma ya 324 puntos poniendo tierra de por medio respecto a Marcus Ericsson (Chip Ganassi), segundo clasificado, que está a 74 unidades. Josef Newgarden (Penske) es tercero a 81 y la cuarta plaza la ocupan tanto el mexicano Pato O’Ward (Arrow McLaren) como Scott Dixon (Chip Ganassi) a 98.

“Estoy feliz con el tercer puesto, hubo un buen trabajo del equipo en los boxes. Hemos estado luchando en el top tres cada semana, es ideal para todos nosotros, incluyendo la pelea por el campeonato. Alex Palou y Chip Ganassi hicieron un trabajo excelente hoy”, manifestó O’Ward tras bajar de su monoplaza.

El líder del campeonato reconoció el trabajo de todo su equipo después de que fueron capaces de arreglar su monoplaza y el de Dixon tras los accidentes en los entrenamientos.

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“Ha sido un fin de semana impresionante, sólo tuvimos hora y media para arreglar el coche entero. El sábado fue un día muy duro porque tuvieron que arreglar mi coche y el de Scott también. Llegamos a tiempo para la clasificación, tenemos un gran equipo detrás de nosotros”, comentó Palou a la retransmisión estadounidense.

Triunfo 250 del equipo Chip Ganassi en toda su historia

Este triunfo en Wisconsin supone la victoria número 250 del equipo Chip Ganassi en toda su historia, que además del primer puesto de Palou posicionó muy arriba a sus demás pilotos con Dixon cuarto y Ericsson sexto.

Además es el séptimo triunfo en grandes premios de IndyCar para Palou.