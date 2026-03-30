Mientras Bruno Fernandes gana 21 millones, este sería el sueldo de Paulinho en Toluca

En los últimos días Bruno Fernandes sorprendió a todos al elogiar a Paulinho, su compatriota citado a última hora para la selección de Portugal ante la cantidad de lesionados que tenía el equipo europeo para enfrentarse a la Selección Nacional de México en el partido de reapertura del Estadio Banorte (antes Azteca). Al margen de ser compañeros, su salario es muy distinto.

Así como Paulinho debió enfrentar a delanteros mexicanos muy importantes, también tuvo la gracia de compartir plantilla con un verdadero equipazo como lo es el de Portugal, dirigido por Roberto Martínez —cuyo salario se comparó al de Lionel Scaloni en Argentina—. Justamente los sueldos de João Paulo Dias Fernandes y de Bruno son muy diferentes en Manchester United y Toluca.

Paulinho tiene uno de los mejores salarios de Toluca

De acuerdo a distintos reportes, Toluca tiene a Paulinho como uno de los mejores pagados de la plantilla, con un sueldo de 1.17 millones de dólares. Esta cifra equivale a un monto cercano a los 21 millones de pesos mexicanos por temporada. Además, como en todos los clubes, hay primas y premios por rendimiento individual y colectivo, por lo que llega a ganar más dinero.

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Bruno Fernandes gana una fortuna incomparable a Paulinho

A pesar de que Paulinho es de los mejores pagados de Toluca y de la Liga BBVA MX, Bruno Fernandes tiene un salario mucho más alto, ya que el Manchester United le paga más de 21 millones de dólares, según reportes de Capology, sitio especializado en finanzas en el futbol. Esa cifra equivale a 380 millones de pesos mexicanos.

Para tomar magnitud de la diferencia de salarios, Bruno Fernandes gana en un año lo que a Paulinho le costaría 18 años conseguir en caso de que continuara con este sueldo. Además, con la remuneración recibida en solo 3 semanas el jugador del Manchester United ya alcanza todo lo que gana en un año el futbolista de Toluca.

Está claro que el centrocampista de 31 años es una figura mundial y uno de los mejores pagados de la Premier League. Mientras tanto, el delantero de 33 tiene un reconocimiento mucho más local, en México. De todos modos, hay quienes aún se ilusionan con que sean compañeros en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

