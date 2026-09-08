El jugador que pintaba para crack tras la Copa Mundial de la FIFA 2026 y ahora no puede consolidarse en Chivas

En medio del Guadalajara existen temas digitales que están generando conversación alrededor del equipo. Pero lejos de dichos asuntos, también se está manejando que una de las figuras del equipo en general se encuentra inquieta por su presente. Algunos aseguran que Brian Gutiérrez trata mal a ciertos elementos de Chivas. Esto es lo que está ocurriendo en la interna del Rebaño Sagrado.

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¿Brian Gutiérrez está generando problemas en la interna de Chivas?

Por diferentes micromotivos, en redes sociales se ha generado un discurso en el que se pone a Brian Gutiérrez como un elemento problemático en el Club Deportivo Guadalajara. Algunos rumores, videos, aunado a comentarios y aseveraciones de periodistas indican que el mexicoamericano no está del todo cómodo con su presente.

Sin embargo, toda esa información realmente no ha sido confirmada e incluso se ha desmentido. Aseguraron que tenía problemas con Gabriel Milito, situación que no se confirmó. En días recientes se hizo viral un empujón realizado sobre Samir Inda, lo cual incluso desmintió el canterano de Chivas. Por ello, parece que todo es parte de los rumores que circulan en medios y redes sociales.

Y es que incluso se habló de cierto interés de clubes europeos, sin embargo el equipo desestimó cualquier oferta. Brian Gutiérrez es visto como un elemento de importancia y el cuerpo técnico quiere recuperar su mejor versión. Previo al Mundial 2026 se le veía en un nivel alto de confianza y futbol situación que ha mermado tras la propia Copa del Mundo.

¿Cómo luce el presente de Brian Gutiérrez con Chivas?

En el ámbito estrictamente futbolístico, el mediocampista ha perdido terreno en las titularidades y confianza que se ganó en Chivas y a nivel selección mexicana. En lo que va del Apertura 2026 inició en menos de la mitad de los partidos, no completó ni el 60% de minutos totales y en Leagues Cup solamente completó un partido. En ese sentido, se entiende que ha perdido importancia en los planteamientos del equipo en cancha. Ante eso, la afición espera que levante su nivel en la segunda mitad del Apertura 2026.