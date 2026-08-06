Esta es la CIFRA que Chivas pediría por la venta de Brian Gutiérrez

Uno de los jugadores que más interés ha generado en el balompié del viejo continente es Brian Gutiérrez, futbolista que, pese a no ser titular absoluto en Chivas, cuenta con la altura, la edad y la capacidad suficiente para ser considerando dentro del balompié de Europa.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Brian Gutiérrez no tuvo una buena Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección de México; sin embargo, esto no ha impedido que llame poderosamente la atención de varios equipos de Europa, por lo que aquí conocerás cuánto dinero pide Chivas por la carta de su jugador.

¿Cuánto dinero pide Chivas por Brian Gutiérrez?

Fue hace unos días cuando el periodista César Luis Merlo confirmó que un equipo de Francia seguía de cerca a Brian Gutiérrez, pues considera que el mexicano tiene lo necesario para probarse en el futbol de más alto nivel considerando que apenas tiene 23 años de edad.

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Si bien hasta el momento no existe una oferta formal por el mediocampista rojiblanco, Chivas tendría un punto de partida claro respecto a la cantidad de dinero que podría pedir por él en caso de un hipotético llamado de parte de esta escuadra o, bien, de alguna otra de Europa.

Bajo este contexto, el portal Transfermarkt valúa a Brian Gutiérrez en ocho millones de euros, colocándolo como uno de los más costosos de la Liga BBVA MX. Así, Chivas podría tomar esta cantidad como un punto establecido para comenzar a negociar con cualquier institución en turno.

¿Cuáles son los números de Brian Gutiérrez en Chivas?

Brian Gutiérrez llegó a Chivas en enero de este año proveniente del futbol de la MLS y, de inmediato, comenzó a hacerse de un nombre importante en el Rebaño Sagrado. Hoy, a más de seis meses desde su llegada, le mexicano presume dos anotaciones y dos pases a gol en 14 juegos disputados.